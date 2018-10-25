Mobil Oyun Tutkunlarının Satın Alabileceği 6 Aksesuar

Mobil oyunların sükse yaptığı son dönemde artık oyuncular telefonlar için üretilen aksesuarlara hayli ilgi gösteriyor. Biz de en uygun fiyatlı ve kullanışlı 6 telefon aksesuarını sizin için listeledik.

Mobil oyunlar son dönemde inanılmaz bir yükselişe geçmiş durumda. Pek çok oyun yapımcısı da arka arkaya oyunlarının mobil versiyonlarını duyuruyor. Hal böyle olunca da çeşitliliğinde sınır olmayan yeni mobil aksesuarlar piyasaya sürülüyor. Ancak uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünler bulmak her zaman çok da kolay olmuyor. Biz de tam olarak bu sebepten, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bir liste hazırladık.

Listede yer alan tüm ürünlerin Teknostore sayfasına, ürünün başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hem Android hem de iOS cihazlarınızla uyumlu olarak kullanabileceğiniz KingMa Joystick, özellikle RPG ve FPS oynamayı seven mobil oyun tutkunlarının ilgisini çekebilecek bir aksesuar.

Fiyat: 34.90 TL

Üzerinde bulunan kısayol butonları sayesinde oyunculara büyük kolaylık sağlayan KingMa R8, pek çok oyun için kullanılabilecek başarılı bir aksesuar.

Fiyat: 59.90 TL

Telefonunuzda oyun oynarken yaşadığınız bilek ve el ağrılarını sonlandıracak konforlu bir ürün olan 'KingMa Mobil Oyunlar İçin Telefon Tutucu Oyun Kolu', 4.5 - 6.5 inç boyutunda tüm akıllı telefonlar için uygun.

Fiyat: 34.90 TL

Mobil FPS'lerde büyük kolaylık sağlayacak ürünlerden biri olan 'KingMa R11 Mobil Oyunlar İçin Metal Tetik Düğmesi', 4.5 - 6.5 inç boyutundaki tüm akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışmakta.

Fiyat: 39.90 TL

Yine özellikle PUBG ve Fortnite gibi oyunların mobil sürümlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, fiyatıyla da oldukça ilgi çekici.

Fiyat: 14.90 TL

Telefonda FPS oynamayı sevenler için tasarlanan KingMa ODOG K01, oldukça kullanışlı ve dayanıklı bir ürün. Fiyatıyla da dikkat çeken ürün tüm akıllı telefonlarla uyumlu.