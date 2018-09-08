Oyuncu Telefonu Honor Play, Türkiye'de Satışa Sunulacak

Honor cephesinden gelen açıklamalara göre "Oyuncu Telefonu" olarak bilinen Honor Play, Türkiye pazarında da kendine yer bulacak.

Geçtiğimiz günlere teknoloji anlamında damgasına vuran IFA 2018, adeta birçok dev firmanın ürettiği yeni cihazlarıyla boy gösterdiği bir podyuma dönüştü. Kuşkusuz ki mobil sektöründe günün yıldızlarından biri Huawei’nin alt markası Honor oldu. Honor Play adında yepyeni bir oyun telefonunu tüketicilerle tanıştıran Çinli şirket, birçok mobil tutkununun beğenisi kazandı.

Müjdeli haber ise söz konusu cihazı ülkemizde de satın almak mümkün olacak. Huawei/Honor cephesinden gelen açıklamaya göre Honor Play, eylül ayı itibariyle Türkiye’de de satışa sunulacak.

Mobil oyun zevkini doruklara çıkaracak Honor Play’in özellikleri ise şu şekilde:

6.3 inç Full HD+ Ekran (1080x2304)

4/6 RAM (Opsiyonel)

64 GB Depolama Alanı

16 + 2 MP (2 adet) Arka Kamera, 16 MP Ön Kamera

3750 mAh Batarya Kapasitesi

EMUI 8.1 arayüzü ve Android 8.1

Cihazın oyunculara odaklanan kısmında ise bizleri SmartShock 4D,Histen 3D (ses teknolojisi), 3D ses desteği, Gaming Suite ve GPU Turbo karşılıyor olacak.

Honor Play’in Türkiye fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamasına karşın cihazın normal şartlarda 329 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.