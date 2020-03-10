Rahatına Düşkün Mobil Oyuncular İçin Oyuncu Minderi Üretildi

Dünyanın en büyük oyun pazarı olan mobil oyun pazarı da kendine özel araçlara kavuşmaya başladı. Mobil oyun tutkunları için mobil oyuncu minderi üretildi. Minderin cep ve telefon tutacağı gibi işlevsel özellikleri bulunuyor.

Son dönemde internette çok sık paylaşılan yeni bir oyuncu ekipmanı var; bu ekipman, çoğumuzun karşılaştığı oyuncu yatağı. Pek çok kişinin muhtemelen okulda ya da iş yerinde sıkıntılar yaşamasına neden olacak olan bu yatağın daha küçük bir versiyonu duyuruldu.

Tıpkı oyuncu yatağı gibi bu oyuncu minderi de Japonya’da üretildi. Ters 'A' harfine benzeyen ve bu nedenle İngilizce bir kelime oyunu yapılarak 'Turn A Cushion' olarak isimlendirilen bu minder, dirsekleriniz için destek sağlıyor. Böylece telefon, tablet ya da el konsolunda oyun oynarken kollarınız yorulmuyor.

Keyfine düşkün mobil oyuncular için tasarlandı:

Yaratıcı fikirler konusunda dikkat çeken Japon firma Thanko, bu oyuncu minderinin de üreticisi durumunda. Temel olarak ters 'A' şeklindeki bu minderi kendinize bel ya da göğüs bölgenizden sarıp minderin üzerine kollarınızı koyabiliyorsunuz.

Minderin dirsek kısımlarında yer alan iki kabarık bölge, kollarınızın oyun esnasında minderden kaymasını ve düşmesini engelliyor. Minderin her iki yanında da birer cep bulunuyor. Bu ceplere kablo ve cüzdan gibi şeyler rahatlıkla sığıyor. Ayrıca minderin tepe kısmında da telefonunuzu asabileceğiniz bir aparat var. Minderin altındaysa görüş açısını ayarlamakta kullanabileceğiniz ayaklar yer alıyor.

Temizlik oldukça kolay:

Minderin kılıfı çıkarılabilir olarak tasarlanmış. Yani kazara üstüne bir şey döktüğünüzde ya da yeterince zaman geçtikten sonra minderi yıkamaya karar verdiğinizde kılıfı çıkarıp makinede yıkayabiliyorsunuz.

Ürünün fiyatı yaklaşık olarak 356 TL olarak açıklandı. Bu yastıktan bir tane almak için 356 lirayı gözden çıkarmanızsa ne yazık ki yeterli değil zira Thanko, ürünü sadece Japonya’ya satış yapmayı planlıyor. Thanko planlarını değiştirdiğinde farklı boyutlarda alternatiflerle dünya piyasasına girebilir ancak o zamana kadar minderleri Japonya’dan getirtmenin bir yolunu bulmak gerekiyor.