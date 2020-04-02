Mobil Uygulamalara Harcanan Ücret Rekoru Kırıldı

İnsanlar, bu yılın ilk çeyreğinde uygulamalara adeta para saçtı. Açıklanan rakamlara göre 23,4 milyar dolar ödendiği açıklandı. Bu da tüm zamanların rekoru oldu. Rekorun sebebi ise insanların eve kapanması olarak gösteriliyor.

İnsanlar, hem eğlence hem de yaratıcılık için gittikçe daha yoğun bir şekilde mobil cihazlarını kullanıyor. Şu anda yaşanan karantina durumu da insanların bu davranışını daha da güçlendirmiş gibi görünüyor.

Salı günü yayınlanan rapora göre, uygulama mağazalarından ve şirketlerden gelen bilgilerden yola çıkarak bilgileri açıkladı. Dünya çapında Android kullanıcılarının telefonlarında geçirdiği zaman %20 artış gösterdi.

Müşteriler 23,4 milyar dolar harcadı

Tüketici harcamaları da bu çeyrekte adeta zirveye çıktı. App Annie’ye göre kullanıcılar, 23,4 milyar dolarlık harcama yaptı. Bu da harcama anlamında en yüksek rakamın elde edildiği çeyrek oldu. Bu rakam, 31 milyar yeni uygulama indirildiğini ve geçen döneme kıyasla %15 artış olduğunu gösteriyor.

iOS kullanıcıları, firmanın verilerine göre Android kullanıcılarından daha fazla para harcamış. Ancak Android kullanıcılarının sayısı, iOS kullanıcılarından çok daha fazla oldu. Yapılan incelemede hangi uygulamaların en popüler olduğu da ortaya çıktı.

Ağırlık eğlence ve sosyalleşme uygulamalarında

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu dönemde en çok tercih edilen uygulamalar sosyal medya uygulamaları ve eğlenceye odaklanan uygulamalar oldu. Bu uygulamalar arasında en çok ilgiyi de görece yeni uygulamalar olan Zoom ve Houseparty gibi uygulamalar sağladı.

15 Mart’ta başlayan haftada, Houseparty indirmeleri dünya çapında 735 kat artış gösterdi. Zoom ise iPhone’da tam 141 ülkede en çok tercih edilen iş uygulaması olmayı başardı. 2019 yılının son çeyreğinde, uygulama yalnızca tek bir ülkede en popüler konumundaydı.

Gelecek dönemde uygulamaların benzer bir performans sergileyip sergilemeyeceği bilinmiyor. İnsanların gelir düzeyinin düşmesi ve evde kapalı kalmaları nedeniyle maddi zorluklar ile yüzleşecektir. Bu da insanların uygulama içi harcama yapmasını engelleyebilir.