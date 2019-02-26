Artık yaklaşık 4.5 milyar insanın elinde milyonlarca uygulamaya erişebildiği akıllı telefonlar var. Eğer her şeyin duvarlardan, evraklardan, üretim bantlarından ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dünyanın en kapsamlı mobil araştırma raporuna giren birbirinden çarpıcı güncel veriyi paylaşıyoruz.

Eğer dijital dünyanın nimetlerine az da olsa meraklıysanız, WhatsApp’ın onlarca THY gibi şirketi bir kalemde satın alabileceği efsanesini duymuşsunuzdur. Farklı sektörleri, farklı alanlardaki şirketleri karşılaştırmak doğru değil, ancak işin ekonomik boyutu gerçekten çok başka.

Düzinelerce üretim bandından çıkan binlerce otomobili üreten fabrikalar, elbette gelecekte de işimize çok yarayacaklar. Aynı şekilde bu fabrikaları kontrol edecek olan firmalar da çok çok önemli konumdalar. Nitekim oradaki makinelerin hepsini birer mobil uygulamadan kontrol edeceğiz. Dolayısıyla asıl parayı üreten değil, üretimi kolaylaştıranlar kazanacak.

Tıpkı günlük yaşamda olduğu gibi… Mobil uygulamalar hayatımızı kolaylaştırma amacını zaten yerine getiriyor, artık hayatımızı ne kadar etkileyip değiştirdikleri konusunda tartışma yaratıyorlar. Peki mobil uygulamalar ne kadar kullanılıyor, bu piyasada ne kadar para dönüyor, insanlar her gün kaç saatini mobil uygulamalara ayırıyor. Dünyanın en güvenilir araştırma raporlarından State of Mobile 2019 yayınlandı. Gelin raporla dünyanın nasıl değiştiğine, bütün işlerin nasıl ekranlardan döndüğüne yakından bakalım.

Geçtiğimiz yıl boyunca tüm platformlardan 194 MİLYAR kez uygulama indirildi:

2018 boyunca iOS ve Android başta olmak üzere diğer bütün mobil platformlardan indirilen uygulama sayısı 194 milyarı buldu. Elbette o kadar uygulama yok, ancak şimdiden dünya nüfusunun yaklaşık 25 katı kadar uygulama indirmişiz.

Mobil uygulamalar için geçtiğimiz yıl 101 MİLYAR DOLAR para harcandı:

Kullanıcılar uygulamalara ya da uygulama içerisinden satın almalara toplamda 101 milyar dolar para harcadılar. Ücretsiz uygulamaların pazarın büyük bir kısmını oluşturduğu sektörde, bu harcalamaların önemli bir kısmı uygulama içi satın alma eylemlerinden elde ediliyor. Bu rakama sosyal medya uygulamaları içerisinden harcanan reklam ücretleri dahil değil.

İnsanlar, mobil uygulamalara günde ortalama 3 SAAT harcıyorlar:

Daha az ya da daha çok mobil uygulama kullanıyor olabilirsiniz. Bu dünyaya erişim sağlayan insanların önemli bir kısmı, günde 3 saatini mobil uygulama ve oyunlara ayırmaktan çekinmiyor. Kaba bir hesapla herkesin 3 saat boyunca enerjisini çalışmaya ayırdığını düşünün, elde edilen toplam iş gücüyle nasıl bir gezegen olacağımızı hayal etmeye çalışın...

Halka arz edilen mobil uygulama şirketlerinin değeri 1 YILDA %360 yükseldi:

Küresel krizden herhangi bir pay almadığı açık açık belli olan mobil uygulama sektöründe büyüme dönemi tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl hisselerini halka arz eden mobil uygulama şirketleri ortalama 3,6 kat daha da büyük bir hale geldiler. Kullanım arttıkça büyümeleri kaçınılmaz oldu.

2000 yılı ve sonrasında doğanlar, artık OYUN oynamıyorlar:

Mobil oyunların yükselişindeki en büyük neden Z kuşağı olarak bilinen 2000 ve sonrasında doğan nesildi. Bu neslin üyeleri büyürken mobil oyunlar ortaya çıktı. Mobil oyunların popülerleşmesi de bu neslin yaşının artmasına bağlı olarak hızlandı. Nitekim oyun oynamanın da bir yaşı vardı. Artık 20’li yaşlarına çok yakın olan Z kuşağının ilk üyeleri, oyun dışında uygulamaları daha fazla kullanmaya başladı. Bu artış ise geçtiğimiz yıl boyunca %30’u buldu.

Mobil uygulama dünyası önümzüdeki yıllarda da büyümeye devam edecekmiş gibi görünüyor. Eğer bu veriler hoşunuza gittiyse, en çok vakit harcadığını ve en favori uygulamalarınızı yorumlar kısmında belirtebilrisiniz.