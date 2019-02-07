Mobilde Apex: Legends Yerine Oynayabileceğiniz 5 Bomba Oyun

2 gündür oyun dünyasında deprem etkisi yaratan Apex: Legends henüz mobil platformda yok. Biz de sizler için alternatiflerini derledik.

Apex: Legends, duyurulduğu günün hemen ardından bir anda piyasaya çıktı ve herkesi şaşırttı. Titanfall'ın yapımcılarından gelen, battle royale dünyasının yeni yıldızı olması hedefiyle EA tarafından büyük umutlarla piyasaya sürülen yapım, daha 2. gününde 5 milyon kullanıcıya yaklaştı.

Ancak henüz oyunun bir mobil planı bulunmuyor ve uzun süre de olmasını beklemiyoruz. Biz de sizler için mobil platformda oynayabileceğiniz benzer yapımları ele alıyoruz.

1. Fortnite Battle Royale

Kambersiz düğün olur mu? Olmaz. Fortnite kim ne derse desin mobilde halen en sorunsuz ve akıcı battle royale deneyimini sunuyor. Halen denemediyseniz şans verin deriz.

2. PUBG Mobile

PUBG'nin son dönemdeki toparlanışı ve oyuncuların görüşlerine verdiği değer takdire şayan. Özellikle son dönemde gelen geniş kontrolcü desteği fazlasıyla kıymetli.

Mobil PUBG'de Hile Yapmış Gibi Birinci Olmanızı Sağlayabilecek Aparat İncelemesi'ne hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

3. Brawl Stars

Ciddi oyunlardan sıkıldıysanız ve daha renkli, takım tabanlı bir aksiyon arıyorsanız, Brawl Star tam size göre. Üstelik effsane yapımcı Supercell'den...

4. Guns of Boom

Overwatch ve Borderlands türü hafif cel-shade grafikli oyunları seviyorsanız Guns of Boom'a bayılacaksınız. Oyun, özelleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

5. Battle Bay

Angry Birds'ün yapımcısı Rovio'dan gelen, deniz savaşları türü oldukça ilginç bir yapım. Sizi temin ediyoruz bir kere bağımlısı olursanız kurtulmanız neredeyse imkansız.