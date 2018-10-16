Mobil oyunlar oynarken çok işinize yarayacak olan Kingma JL-01'i inceliyoruz. Fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunan bu gamepad, mobil oyun tutkunlarının gözdesi olmaya aday.

Mobil oyun sektörü her geçen gün gelişiyor ve çok daha iyi oyunlar karşımıza çıkıyor. Mobile Legends veya PUBG gibi oyunları ise dokunmatik ekrandan oynamak bazen oldukça zor olabiliyor. İşte tam da bu noktada yardımınıza koşacak olan Kingma JL-01, mobil oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyor.

Ergonomik yapısı ve joystick fonksiyonu ile birçok oyunda tam anlamıyla rahatlamanızı sağlayacak olan bu gamepad, özellikle fiyat/performans oranıyla dikkat çekiyor.

Ürün Özellikleri

Materyal: ABS

Ürün Boyutu: 158x110x38 mm

Desteklediği Platform: Android ve iOS

Desteklediği Telefon Boyutları: 4.7-6.4 inç

Ağırlık: 68 gram

Kutu İçeriği

1 x KingMa Dokunmatik Ekran İçin iOS - Android Uyumlu Joystick

Dokunmatik ekranlı tüm akıllı telefonlar ile uyumlu olan Kingma JL-01, sanal butonlar ile oynanan tüm oyunlarda hiçbir sorun yaşamadan kullanılabilir. Futbol-Basketbol, RPG ve FPS tarzı oyunlar için oldukça kullanışlı olan bu gamepad, aynı zamanda cihazınıza taktığınız ekran koruyucu camlarla da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Kingma JL-01'i daha detaylı incelemek ve satın almak için buradan Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.