Mobile Legends ve PUBG Keyfinizi Arttıracak 2 Muhteşem Ürün

Keyifli bir oyun deneyimi yaşamanın yolu, kaliteli ekipmanlardan geçer. Bugün ise sizlere bu doğrultuda ilerleyen 2 harika ürünü tanıtacağız.

Birçoğumuz oyun oynamaktan haz alıyor ve güncel oyunları dört gözle takip ediyoruz. Ancak oyunun kalitesi ve detayları olduğu kadar, oyun oynarken kullanacağınız ekipmanlar da bir o kadar önemlidir. Bilgisayar oyunlarında koltuk, mause, klavye ve hatta ekran değerleri söz konusu olmuş olsa da mobil oyunlar için gereksinimler daha minimum seviyededir. Bu noktada bu gün sizlere dokunmatik akıllı telefon ekranlarınızda kullanabileceğiniz 2 joystick tanıtacağız.

1. Gamesir F1 Dokunmatik Ekran İçin iOS - Android Uyumlu Joystick

Android ve iOS cihazlarınızda gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz joystick, sanal butonları sayesinde mobil oyunlar oynamanıza olanak tanır. Farklı türdeki mobil oyunlarda kullanabileceğiniz ürün, 360 derece hareket kabiliyetine sahiptir. Dokunmatik ekran etkileşimine izin veren tüm cihazlar ile uyumlu olan Gamesir F1; futbol - basketbol oyunlarında, RPG ve FPS türündeki oyunlarda oldukça kullanışlıdır.

Öte yandan çoğumuz cihazlarımızda kırılmaz cam veya koruyucu film kullanıyoruz. Gamesir F1 ise bu tür eklentiler ile sorunsuzca kullanılabilmektedir. Boyut olarak iPhone X, iPhone 8 Plus, Samsung Note 8 ve Xiaomi MIX2 ile rahatça kullanılabilen joysticki daha detaylı incelemek veya satın almak için bağlantıya tıklayabilir ve ürünün Teknostore sayfasına erişebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

Ürün Boyutu: 150x98x40 mm

Kutu Boyutu: 180x125x50 mm

Desteklediği Platform: Android ve iOS

Desteklediği Telefon Boyutları: 5.5-6.2 inç telefonlarda 4-6 inç arası ekrana sahip olanlar

Ağırlık: 90 gram

2. Gamesir F2 Dokunmatik Ekran İçin iOS - Android Uyumlu Firestick Grip

Gamesir F2’de Gamesir F1 gibi Android ve iOS cihazlarınız ile entegre bir şekilde çalışabilir. Mobil oyun deneyiminizi bir tık üst seviyeye taşıyacak olan ürün, sahip olduğu kısayol butonları sayesinde, özellikle FPS oyunları içerisindeki ateş ve saldırı işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır. PUBG severler için önemli bir işlemi gerçekleştirerek düşmanlarınızı kolayca alt etmenize yardımcı olacak olan joystick, dokunmatik ekran etkileşimine izin veren tüm dokunmatik cihazlar ile kullanılabilir.

Yapısı itibari ile Gamesir F1 gibi kırılmaz cam veya koruyucu film türündeki telefon eklentilerini sorun etmeyen ürünü, daha detaylı incelemek veya satın almak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ürün Özellikleri

Saydam Tasarım

Yüksek Yoğunluklu İletken Kauçuk

Alaşım Düğmeleri

Maksimum Uzunluk: 7 inç

Desteklediği Platform: Android ve iOS

Desteklediği Telefon Boyutları: 4.5-6 inç

Ağırlık: 50 gram

Bu ürünler dışında benzer oyuncu ekipmanlarına ulaşmak için de bağlantıya tıklayarak Teknostore sayfasına yönlendirilebilirsiniz.