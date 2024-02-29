İspanya'da gerçekleştirilen Mobile World Congress 2024'te öne çıkan ürün ve teknolojiler ödüllendirildi.

Yılın en önemli teknoloji etkinlikleri arasında yer alan ve İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobile World Congress 2024, bu yıl için perdelerini kapatıyor.

Etkinliğin sona ermesiyle birlikte de Küresel Mobil Ödülleri (GLOMO) sahiplerini buluyor. Ödüllerde öne çıkan ülke ise Çin olarak göze çarpıyor ancak fuarın ağırlıkla Çinli üreticileri ağırladığını göz önüne alırsak bu durum hiç şaşırtıcı değil.

İşte GLOMO Ödüllerinde kazananlar

En iyi akıllı telefon: Google Pixel 8

Google Pixel 8 Çığır açan cihaz inovasyonu: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 En iyi bağlantılı tüketici elektroniği: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Fuarın en iyisi: Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Honor Magic V2 RSR Porsche Design Öne çıkan mobil teknoloji: Athonet

Athonet En iyi çığır açan mobil teknoloji: Huawei ‘0 Bit 0 Watt’ Solution

Huawei ‘0 Bit 0 Watt’ Solution En iyi çığır açan ağ yazılımı: Huawei RAN Digital Twin System

Huawei RAN Digital Twin System En iyi çığır açan dijital teknoloji (10 milyon dolar altı şirketler için): Cirrus360 - RAN Domain Specific Language Driven Intelligent Automation: Gabriel™

Cirrus360 - RAN Domain Specific Language Driven Intelligent Automation: Gabriel™ En iyi mobil güvenlik çözümü: Athonet - İlk Kuantum Korumalı 5G

Athonet - İlk Kuantum Korumalı 5G GSMA Derneği inovasyon ödülü: Sony - Murata 1SC Module ve Skylo’s Network kullanarak NTN

Sony - Murata 1SC Module ve Skylo’s Network kullanarak NTN En iyi bulut çözümü ödülü: SK Telecom - Cloud Radar

SK Telecom - Cloud Radar En iyi karasal olmayan ağ çözümü: Skylo Technologies

Skylo Technologies En iyi özel ağ çözümleri: China Unicom, State Grid, Huawei ve TD Tech

Ödüllerin kazananları, Ocak 2023 ile Aralık 2023 arasında piyasaya çıkan cihazlar ve teknolojilerden seçildi. Hâliyle etkinlikte gördüğümüz pek çok prototip ve yeni teknoloji, ödül kazanmak için gelecek yılın etkinliğini beklemek durumunda.