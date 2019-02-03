Mobilya, Türk Dizileri Sayesinde 179 Ülkeye İhraç Ediliyor

Çoğumuz yerli dizilerin, aşırı uzun sürelerinden şikayet etsek de, dizilerimiz Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde oldukça rağbet görüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken “Dizilerimiz 156 ülkeye, mobilyalarımız ise 179 ülkeye ihraç ediliyor” dedi.

Dizi ve filmlerde yerli mobilyaların kullanılmasının turizme ve ihracata olan katkısından bahseden Palandöken “Tanıtım ve reklamlar turizme doğrudan etki ediyor. Ülkemizin turizmde hedeflediği noktaya ulaşmasında ise dizi ve filmler aracılığıyla yapılan tanıtımlar çok önemli bir nimet. Ülkemizde her yıl 100'den fazla dizi üretiliyor, bu diziler dünyanın 156 ülkesine ihraç edilerek 500 milyon kişi tarafından izleniyor.” İfadelerini kullandı.

Dizi, film ve mobilya endüstrisinden yaklaşık 3.5 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğimizi söylen TESK Başkanı Palandöken “Bu ihracat da 350 milyon dolarlık bir hacme ulaşıyor. Bunun yanı sıra mobilya sektörümüz de 179 ülkeye 3 milyar 134 milyon dolarlık ihracat yaptı. Dolayısıyla bu dizi ve filmlerde yerli mobilya ürünlerimizin kullanılması, bu iki sektörün başarılarının birleştirilmesi, ihracata ve turizme fayda sağlanması anlamına geliyor.” dedi.

Dizi ve filmlerde kullanılan mobilyaların yurtdışında izleyen milyonlarca izleyiciye eriştiğini ifade eden Palandöken “Dizi ve filmlerde mobilyalarımız daha fazla yer almalı. Dizi ve filmlerimizin yabancı ülkelerde milyonlarca kişi tarafından izlenmesi demek, ülkemizin ve o dizi-filmde kullanılan yerli ürünlerimizin de milyonlarca kişi tarafından izlenmesi demek. Bu da ülkemize daha fazla turist çekilmesi, zincirleme olarak döviz girişi ve ekonomimize katkı sağlanması demek.” diye konuştu.