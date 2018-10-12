Boston Dynamics insan hareketlerini taklit edebilen, NASA ise hiçbir bacağı olmadan hareket edebilen robotlar geliştirirken karşımıza oldukça 'garip' bir robot çıktı.

Japonya'dan Tokyo Üniversitesi ve Keio Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, 32 bacaklı 'Mochibot' adı verdikleri bir robot üretmeyi başardılar. Yapısı itibarı ile amipleri andıran robotun hareketleri de bir amip kadar yavaş.

Mochibot'un 32 bacağı diğer robotlar gibi eklemler aracılığı ile hareket etmiyor. Bunun yerine lineer aktüatörler yoluyla uzayıp kısalarak amipi andıran bir hareket stiliyle hareket ediyor. Toplamda 10 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir metre maksimum boya ulaşan robotun dağ ve kayalıklar gibi ulaşılması güç yerlere tırmanabilmesi için geliştirildiği belirtiliyor.

Videodan da görebileceğiniz üzere Mochibot şu an adeta salyangoz hızında hareket edebiliyor. Ancak robot şu sıralar erken geliştirilme aşamasında... İkinci aşamaya geçildiğinde ilk planlanan, robota hız kazandırmak ve yuvarlanma hareketini de Mochibot'un yetenekleri arasına eklemek.