Bir Fizikçi, Modemi Yerleştirmek İçin En İyi Noktayı Buldu

Deneme yanılma yöntemine veda edip bilimin izini takip etme zamanı geldi. Bir fizikçinin, modem için en iyi yerin neresi olduğuna dair fikrini açıklıyoruz.

Matematiksel formülleri hemen her şeye uyarlayabilirsiniz. Kafa Topu 2 için en iyi sunucu noktalarını seçmekte, şehrin elektrik şebekesini hazırlamada ya da modemi nereye koyacağınızı belirlemede en iyi yardımcınız matematiktir.

Fizikçi Jason Cole’un geliştirdiği model, evinizin neresine modemi yerleştirmeniz gerektiği konusunda yol gösteriyor. Elbette ki model sabit bir model değil ve evinizin mimari planı oldukça önemli.

Cole’un araştırmaları, Wi-Fi sinyalini en iyi şekilde kullanmak için modemin arkasında yatan teknolojiyi anlamaya karar vermesi ile başladı. Çok da şaşırtıcı olmayan şekilde sonuç olarak modemi evin ortasına koymak, en iyi sonuçları elde etmeyi sağlıyor. Cole daha sonra modeline duvarları ve evin içinde sinyalleri engelleyebilecek yapıları eklediğinde ise ortaya Wi-Fi için daha gerçekçi bir model çıkmış.

Cole bir de Android uygulaması yapmış. Bu uygulama sayesinde evinizin neresine modemi koymanız gerektiğini hesaplayabiliyorsunuz.

Çalışmanın temelini ise elektromanyetik dalgaların yayılmasını inceleyen Helmholtz denklemi oluşturuyor.