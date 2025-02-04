2024 yılı edebiyat dünyası için dolu dolu geçti; pek çok kitap geniş kitlelere ulaştı ve okundu. Peki 2025’te kitap dünyasında neler var? Hangi yazarlar yeni eserleriyle okurlarını bekliyor?

Polisiye, bilimkurgu, kişisel gelişim ya da edebiyatın diğer türleriyle ilgileniyorsanız, bu yıl da keşfedilecek kitaplar sizi bekliyor diyebiliriz!

İşte okuma listenize eklemek isteyeceğiniz, bu yılın çok konuşulacak yepyeni eserleri!

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Listemizin ilk sırasında insanların nasıl bu kadar rahat olduklarını, nasıl kafaya takmadıklarını, nasıl üzülmediklerini merak edenler için bir önerimiz var.

Kitabın yazarı psikolog Beyhan Budak, yeni çıkardığı bu kitap ile hayatın zorluklarıyla başa çıkmakta zorlanan, hassas ve duygusal insanlara rehberlik etmeyi amaçlıyor. Sohbet havasında yazılan bu kitabı okuyabilir, psikolojik olarak daha güçlü olmanın ve hayatın ustası haline gelmenin yollarını öğrenebilirsiniz.

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Rebecca Yarros'un Empyrean serisinin üçüncü kitabı olan Oniks Fırtına, Violet Sorrengail, Basgiath Savaş Akademisi'nde yaklaşık on sekiz ay geçirdikten sonra savaşın başladığını ve belirsizlik içinde bekleyemeyeceklerini fark ediyor. Düşmanlar savunma duvarlarına yaklaşırken, Violet, Navarre saflarında müttefikler toplamak için Aretia kalkanlarının ötesine bir yolculuğa çıkıyor. Oniks Fırtına, serinin diğer kitaplarını okuyanlar için iyi bir tercih olabilir.

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Sırada sadece bilimkurgunun değil, fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri olan Ray Bradbury’nin bir kitabıyla karşınızdayız. Melankolinin İlacı melankoliyi, yalnızlığı ve kaybı derinlemesine işlerken aynı zamanda umut ve neşe aşılıyor.

Sonu gelmeyen bir uzay yolculuğu, uzak bir gezegenden gelen ziyaretçiler, bir çocuğun takıntı hâline getirdiği bir ejderha, kimsenin inmediği bir tren istasyonu, Venüs'te tuhaf bir gün, durmadan yağmur yağan ücra bir kasaba ve daha fazlası için kitaba bir göz atmanızı öneririz.

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Nakano Eskici Dükkanı'nın yazarından bir eserle devam ediyoruz. Tokyo'da Tuhaf Hava'da Japon yazar Kavakami, yolları kesişen iki yalnız ruhun zaman ve mekânın ötesine geçen, ince bir melankoliyle belirsizce ilerleyen ilişkisini büyüleyici bir Tokyo manzarasıyla sunuyor.

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“Kısa ve etkileyici bir şey okumak istiyorum.” diyenler, Meteliksiz Öğrenci tam size göre. Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai; sanat, ölüm ve arzular üzerine derinlemesine bir düşünce sunuyor.

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Zamanın akışına kapılmak zorunda değiliz. Bedenimiz ve zihnimiz, doğru adımlarla yeniden şekillenebilir. Bu yıl; sağlıklı ve enerjik bir yaşam için eski alışkanlıkları geride bırakacağımız, bedenimizi baştan yaratmayı öğretecek bir kitap seçtik.

Yaşlanmayan Beden, yüzeysel semptomların ötesine geçerek, beden ve ruhun derinliklerine inmenin önemini vurguluyor. Dr. Villoldo, okuyucularına korkularından arınma, süper gıdalarla beyin ve bağırsak detoksu yapma, bedenin enerji alanlarını güçlendirme ve geçmişin kısıtlayıcı hikâyelerinden özgürleşme konularında rehberlik ediyor.

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“Çünkü insan ölünce bedeni çürür, geriye yalnız hikayesi kalır ve bütün hikayeler gece anlatılır.”

Bazen hayat, her şeyin karanlık olduğu bir dönemde beklenmedik şekilde aydınlanır. Tarık Tufan’ın Gece Açan Çiçekler kitabı, kayıplarla başa çıkmanın, acıları iyileştirmenin ve sonunda yeniden umut bulmanın hikayesini anlatıyor. Bu kitap, içsel yolculuklarda kendini keşfetmek isteyenlere ilham verecek.

Osmanlı'dan günümüze Halide ve Derviş'in dokunaklı hikayesini anlatan bu eser, 2025’in yeni çıkan kitapları arasında yerini alıyor.

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Gerçekler her zaman göründüğü gibi değildir. Mahkûm, masumiyetini kanıtlamak için mücadele eden bir kadının zorlu yolculuğunu anlatıyor. Freida McFadden’ın bu sürükleyici romanı, her adımda şaşırtıcı bir gerilim ve sır perdesiyle okurseverleri ele geçiriyor.

Suç, gerilim ya da gizem türündeki kitapları seviyorsanız Mahkûm, bu yıl okumak isteyeceğiniz bir kitap olacak.

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Bazen en derin duyguları, en yakınlarımıza bile anlatmak zor olur. Birbirimize Her Şeyi Söyleyebilirdik, hayatın karmaşasında birbirine bağlı karakterlerin, geçmişin ve kayıpların izlerini sürerken, aralarındaki kırılgan bağları keşfettiği bir hikâye.

Alışılmadık şartlarda geçen zorlu bir çocukluk, ikiye bölünmüş bir Berlin, terapi, kimi zaman zehirli kimi zaman şifalı gelen aile ilişkileri, kadın arkadaşlığının, anneliğin değişken doğası, eski aşkların, seçilmemiş yolların bıraktığı izler… Judith Hermann, Birbirimize Her Şeyi Söyleyebilirdik’te hem bunları anlatıyor hem de bazı sorulara yanıt arıyor.

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Financial Times yazarı Glen Arnold, Büyük Yatırımcılar kitabında dünyanın en başarılı yatırımcılarının felsefelerini, yöntem ve stratejilerini titizlikle inceliyor. Bu isimlerin piyasaları nasıl alt ettiğini, başarılarının temel unsurlarını ortaya koyuyor ve bunların yatırım dünyasında nasıl uygulanabileceğini gösteriyor. Arnold, yatırımcılara hem teorik hem de pratik açıdan ilham veren bir rehber sunarken karmaşık finans kavramlarını anlaşılır bir şekilde açıklayıp okuyucularına kendi stratejilerine uyarlayabilecekleri temel dersler öğretiyor.

İster yatırım dünyasına yeni adım atan biri, ister deneyimli bir portföy yöneticisi olun,

Büyük Yatırımcılar yalnızca başarılı yatırımcıların zihin yapılarını ve tekniklerini anlamanızı değil, aynı zamanda bu yolda yapılan hatalardan kaçınmanızı da sağlayacak.

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Peki siz yeni çıkan bu kitaplardan hangilerini okumak isterdiniz?

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