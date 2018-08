Modern İnsanın En Son Evrilen Uzvu Belli Oldu

Primat atalarımız üzerinde araştırma gerçekleştiren bilim insanları, modern insanın en son evrilen uzvunun ayak baş parmağı olduğunu ortaya çıkardılar.

Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre milyonlarca yıl önce yaşayan atalarımız, tıpkı bugünkü maymunlar gibi ağaçtan ağaca atlayabiliyorlardı. Dolayısı ile ağaçta yaşayabilen atalarımız için ayak baş parmakları, ağaçlara tutunabilme açısından büyük önem taşıyordu.

Bugün, modern insanlar olarak iki ayağımız üzerinde rahatlıkla durabiliyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bir zamanlar ağaç dallarına tutunmak için kullandığımız ayak baş parmaklarımızın evrime ayak uydurarak değişmesi ve bugünkü halini alması. Ancak araştırma, bu değişimin kolay olmadığını gösteriyor.

Söz konusu araştırma için farklı dönemlerden primat atalarımızın fosilleri ile günümüz modern insanını karşılaştıran bilim insanları, insan evrimi hakkında yeni bir detay keşfetti. Keşfe göre ayak baş parmakları, insan evriminin en geç gelişen uzvuydu ve küçülüp diğer parmakların şeklini alması oldukça uzun sürdü.

Ayak baş parmağının evrimi neden bu kadar önemli?

ABD'nin Marquette Üniversitesi'nden Dr. Peter Fernandez, konunun önemini şu şekilde açıklıyor; ‘’İki ayak üstünde etkin bir şekilde yürümek ya da koşmak gibi yetenekler, insanın bugünkü haline gelmesinde kritik rol oynadı. Ayak kemikleri de bipedalizm (iki ayak üzerinde yürüme) için gerekli esas koşulları sağlamak için evrime uğramalıydı.’’

Tamam da ayak baş parmağının evrilmesi neden bu kadar gecikti?

‘’Aralarında değişmesi en zor olan onlardı.’’ diyen Fernandez, ‘’Bizce bu, aynı zamanda ödün verip vermeme meselesiydi. İki ayakla yerde yürümeye tamamen uyum sağlayana kadar atalarımız, ağaçlar arasında bolca vakit geçiriyorlardı, ayak başparmağı da onların dalları kavramasını kolaylaştırıyordu.’’ dedi.