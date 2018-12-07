İnsan Varlığını 200 Bin Yıl Önceye Dayandıran Araştırma

Dünya tarihinin en büyük kırılma noktaları olan kitlesel yok oluşa neden olan felaketler, bundan 200 bin yıl önce, insanlığın sonunu getirmiş olabilir. Yeni bir genetik araştırma, o büyük yok oluşun ardından dünya üzerinde bir çiftin sağ kaldığı, modern insanın bu çiftten türediği konusunda tartışma yarattı.

İnsanlık olarak, dünya tarihi boyunca yaşanan kitlesel yol oluşlardan etkilendik. Pek çok farklı disiplin ile gerçekleştirilen uzun soluklu araştırmalar, bu felaketlerin ardından nasıl yeniden medeniyet kurduğumuza dair bulgular sunuyorlar. Bazı araştırmalar ise tartışmalara neden oluyor.

New York’ta yer alan Rockfeller Üniversitesi Mark Stoeckle ve İsviçre’deki Basel Üniversitesi’nden David Thaler tarafından gerçekleştirilen bir gen araştırması, günümüz modern insanının, 100 ila 200 bin yıl öncesinde yaşamış tek bir çifte dayandığını öne sürüyor.

Stoeckle ve Thaler, söz konusu büyük felaketin ardından geride kalan insan çifti iddialarına ulaşmak için, aralarında insanın da bulunduğu 5 milyon farklı türün genetik “barkodlarını” incelediklerini söylüyorlar. Hatta mevcut tartışmaların en önemli başlıklarından olan evrim teorisi ile ilgili ortaya atılan bütün çalışmaları da incelediklerini belirtiyorlar.

Tartışmalar hakkında açıklama yapan Stoeckle, “Buna göre bugün bildiğimiz tüm hayvan türlerinin yüzde 90'ının atası da tıpkı modern insanların atası gibi 250 bin yıldan daha az bir zaman önce doğum yapmaya başladı.” dedi. Yani bilim insanına göre bu durum sadece insanlar için değil, aynı zamanda hayvanlar için de geçerliydi. Diğer bir araştırmacı Thaler ise çıkan sonuç karşısında şoka uğradığını, hatta bu sonuca ulaşmamak için direndiğini belirtiyor.

Stoeckle, "Kültür, hayat tecrübesi ve diğer şeyler, insanları çok farklı kılabilir, ama temel biyoloji bakımından biz de kuşlara benziyoruz" açıklamasıyla türler arasındaki genetik benzerliğe dikkat çekiyor.

Forbes dergisinde bir yazı kaleme alarak tartışmalar hakkında uyarılarda bulunan bilim insanı Michael Marshall, araştırmanın ilk olarak Mayıs ayında yayınlandığını, gündem yaratmak amacıyla bu iddia ile revize edildiğini dile getirdi.

Dünya tarihinde yaşanmış nüfus kıtlıklarından birisi, günümüzden 100 ila 200 bin yıl önce yaşanmış, ancak henüz tam olarak kesinleşmemiş bir felaketten etkilenmiş gibi görünüyor. Neredeyse her hayvan türünün büyük oranda yeryüzünden silindiği bu felaket, insanları da etkilemiş olabilir.

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