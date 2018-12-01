Primatların 56 Milyon Yıllık Atası, Kuzey Amerika'da Bulundu

Modern primatların ve insanların atası olan, fare boyundaki canlıya ait 56 milyon yıllık kalıntılar, Kuzey Amerika’da ortaya çıkarıldı.

Orta Asya, Avrupa ve Afrika’nın insanlığın beşiği olduğu düşünülür. En eski insan atası kalıntıları ise Kuzey Amerika’da bulundu. Fare boyutundaki bu canlının adının Tellhardina olduğu açıklandı.

Asya, Avrupa ve şimdi de Kuzey Amerika’da kalıntılarına rastlanan bu küçük memeliden daha uzağa yayılan tek canlı türü insan. Florida Üniversitesi’nden Dr Paul Morse, bundan 56 yıl önce, Antarktika kıyılarında palmiye ağaçlarının bulunduğu dönemde yaşayan bu canlının bir dalı ilk kez kavradığını söyledi. Yeni keşfin Tellhardinaların nerede ortaya çıkıp, nasıl yayıldıkları konusundaki hipotezleri çürüttüğünü söyleyen Morse, alternatif bir senaryonun henüz oluşturulamadığını söyledi. Konuyla ilgili olarak bilimsel açıklamaların genel özeti “Bilmiyoruz.” şeklinde.

Journal of Human Evolution dergisinde yer alan makaleye göre araştırmacılar, T. Brandth’a ait 163 diş ve çene üzerinde incelemeler yaptı. Makalede imzası bulunan isimlerden Dr. Jonathan Bloch, primat dişlerindeki farklılıkları anlamanın bir motosikletçi için Harley Davidson ile Scooter’ı ayırt etmek, bir sanat eleştirmeni için Picasso ile Banksy’nin eserlerini ayırt etmek kadar kolay olduğunu söyledi.

Paleontologlardan oluşan ekip, Wyoming’de bulunan Bighorn Havzası’nda araştırmalar yürüttü. Bu araştırmalarda bulunan kalıntılardan yola çıkan araştırmacılar sonuca, buldukları dişler üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından vardılar.

Araştırmanın sonucunda Tellhardina türünün aile ağacı da yeniden düzenlendi. Dokuz olan tür sayısı altıya düştü. Dünya’nın en yüksek sıcaklığa ulaştığı dönem olarak kabul edilen PETM döneminde, 200 bin yıl boyunca hayatta kalan bu tür, bilinen en eski primat atası olarak kabul edildi.

Hangi türün en eskisi olduğunun keşfedilmesi için, kalıntıların bulunduğu bölgedeki taş yapısının test edilmesi gerekiyor. O dönemde bir türün, herhangi bir kıtaya tamamen yayılmasının yaklaşık olarak 2-3 bin yıl sürdüğü tahmin ediliyor. Bu zaman farkı da taşlardaki katman ve yapı farklarında ortaya çıkıyor.