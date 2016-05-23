Modern zamanların bizlerin alışkanlıklarını ve ruh halini nasıl değiştirdiğini gösteren 15 muhteşem çizimi sizler için derledik.

Teknolojinin günümüzde 'gerçek hayat' ile birbirine karıştığını görmek hiç de güç değil. Adeta telefon ve bilgisayar ekranlarında yaşayan bir başka 'biz' var bizden içerde. Bugün sizler için Instagram'da paylaşılmış oldukça düşündürücü ve biraz da hüzünlü 15 çizimi derledik.

1. Sosyal medya: Aktive ediliyor!

2. Medya depresyonu...

3. 'Yaşamak' hangisi sizce?

4. Her şey iPhone... Her şey!

5. Hep beraber yalnızlık...

6. Dans edelim mi?

7. Sosyal medya tuzağı...

8. Seçimini yap!

9. İşte bu biraz ağır...

10. 'Yük taşımak' böyle bir şey mi?

11. Evrim

12. Mutluluk Paketi

13. Kendinizi tanıyabildiniz mi?

14. Kök salmak mı dediniz?

15. Pikachu'nun karnı çok aç!