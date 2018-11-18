Video Oyunlarından Sıkılanlar İçin Bir Öneri: Tetris Effect

Piyasada çok sayıda oyun mevcut fakat sıradan video oyunlarından sıkılanlar için yeni bir önerimiz var: Tetris Effect

Rez Infinite ve Lumines'ın yaratıcısı Tetsuya Mizuguchi tarafından PS4 için yayınlanan Tetris Effect, klasik Tetris oyununun yeniden tasarlanmış şekli olarak karşımıza çıkıyor.

Tetris Effect, aslında günümüzde çok popüler olan battle royale oyunlardan sıkılan ve silahlı oyunları sevmeyen oyun severler için harika bir seçenek olarak göze çarpıyor. Zamanının büyük bir bölümünü video oyunlara ayıran oyuncular için harika bir seçenek olan Tetris Effect, fazla zamanınızı da almıyor. Oyunun maraton modunda birkaç dakika süren bölümleri geçebilir, aynı zamanda yolculuk modu ile daha farklı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Zamanla kilidi açılabilen ögeler, güzel grafikler ve müzikleri sayesinde bir video oyundan farksız olan Tetris Effect, harika bir şekilde tasarlanmış. Geçtiğimiz hafta sonu ilk kez PlayStation Store'da kullanıcıların beğenisine sunulan oyun, kısa sürede büyük bir beğeni topladı. Yüksek fiyatlı oyunlardan yakınanlar için belirtmemiz gerekir ki bu oyunun Türkiye fiyatı 179 TL. Oyunu deneyimlemek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak indirme sayfasına gidebilirsiniz.