Moderna, Koronavirüs Aşısını Çocuklarda Denemeye Başladı

Koronavirüs salgının önüne geçmek için tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. ABD’li ilaç şirketi Moderna da koronavirüs aşısı için çalışma yapan şirketlerden biri ve geliştirdiği aşıyı 12-18 yaş arası çocuklarda test etmeye başladığını duyurdu.

Koronavirüs salgını, artık neredeyse bir yıldır hayatımızın bir parçası ve beraberinde getirdiği ‘yeni normal’e her ne kadar alıştığımızı hissetmeye başlamış olsak da bir an önce eski normalimize dönmek için aşı çalışmalarını merakla takip ediyoruz. Özellikle son iki aydır bu konuda pek çok önemli gelişme yaşandı ve hatta ülkemizde de önümüzdeki haftalarda aşıların uygulanmasına başlanacak.

Ancak şimdiye kadar hiçbir şirket çocuklar için bir aşı geliştirmedi ve çocuk gruplar üzerinde aşı test etmedi. Bu konuda ilk adımı ise ABD’li ilaç şirketi Moderna atmış oldu. Şirket, yaptığı bir açıklama ile geliştirdiği aşıyı 12-18 yaş arası çocuklar üzerinde test etmeye başladığını açıkladı.

Bu kapsamda ABD’de 12 ile 18 yaş arasındaki 3 bin sağlıklı çocuğu kapsayan çalışmaya dair yapılan açıklamada, deneylerin orta-geç aşamada devam ettiği belirtilerek, mRNA-1273 adı verilen ilk aşının ilk dozunun bir grup çocuğa verildiği ve 28 gün sonra ikinci doz aşının verileceği bildirildi.

Moderna, 30 bin katılımcı üzerinde gerçekleşen üçüncü aşama klinik demelerinin sonuçlarında aşının yetişkinlerdeki başarı oranın %94.1 olduğu bilgisini paylaşmıştı. Pfizer/BionTech’in Moderna’yla benzer bir yöntem kullanılarak geliştirilen aşısının ise başarı oranı aynı grup üzerinde %95 olarak açıkladı.

Yetişkinler için açıklanan umut veren sonuçlardan sonra gözler çocuklar üzerinde yapılacak araştırmalardan gelecek sonuçlarda çünkü 2021/2022 eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce bu sorunun da çözülmüş olması isteniyor. Önümüzdeki aylarda bu konunun da netlik kazanması bekleniyor.