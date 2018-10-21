The National Interest’in (NI) yayınladığı yen bir makaleye göre modernize edilen Su-27 ve Su-30 uçakları, Su-35'ler ile yarışabilecek seviyede.

Washington merkezli askeri dergide yayınlanan makalede Su-27'lerin ilk üretimlerinin artık modern avcı uçaklarının gerisinde kaldığı fakat sonrasında modernize edilen Su-27SM’in, X-29 ve P-77 füzeleriyle ve lazer güdümlü bombalarla donatıldıktan sonra artık güncel avcı uçaklarıyla yarışabilecek seviyede olduğu yazıldı.

Tüm modernize edilmiş avcı uçakları için benzer durumların olduğundan bahsedilen makalede bu uçaklarda Su-35’lerde kullanılan İrbis-E radarının ve uzun süreli uçuş sağlayan daha güçlü yeni motorların bulunduğuna dikkat çekildi. Her ne kadar modernize uçaklar, üretilen son avcı uçağı olan Su-35 ile bazı alanlarda benzer özellikler sergilese de tabii ki en iyi performans yine Su-35'lerde.

Su-35S avcı uçakları ile ilgili olarak da grubun en başarılı uçakları olduğunun belirtlildiği makalede konuyla ilgili olarak “Bu arada daha alt model Rus avcı uçaklarının modernize edilmiş versiyonlarının da kendi avantajları bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.