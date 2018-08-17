Rusya’nın Kazan kentinde modernize edilerek yepyeni özellikler kazandırılan Tu-22M3M adlı bombardıman savaş uçağını tanıtan Rusya, tüm dünyaya gözdağı verdi.

Son dönemde Rusya’nın klasikleşmiş savaş uçaklarını modernize ederek daha da etkin bir hale getirmesine yönelik haberlerin sayısı bir hayli arttı. MiG-31’in ardından Tu-22M3M adlı bombardıman uçağında da modernizasyon çalışmalarına başlayan Rusya, mevcut uçağın gelecekte nasıl olacağına dair sinyalleri, Kazan’da gerçekleşen bir sunum töreniyle verdi. Sunum töreninin ardından kara ve hava testlerine de gönderilen uçak, 2021 yılında tam anlamıyla Rus ordusunun hizmetine girecek.

Birçok Teknolojik yenilik barındıran uçaktaki en önemli değişikliklerden birisi kontrol sistemi üzerine oldu. Tüm kontrol sistemi radyo elektronik ekipmanlarla değiştirilen uçakta teknik ve uçuş özellikleri konusunda oldukça anlamlı bir gelişim gözlemlendi.

Modernize edilmiş TU-22M3M’in cephanesine ve mühimmatları hakkında açıklamada bulunan Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva direktörü Aleksey Leonkov, “Uçağın donatıldığı silahlar arasında öncelikle X-32 seyir füzesi, yeni nişan alma ve navigasyon sistemi olan SVP-24-22 geliyor. Ayrıca bombardımana, olası düşmanın hava savunma, füze savunma ve elektronik karıştırmanın güçlü direnişi koşullarında hareket etme fırsatını sağlayacak yeni savunma sistemleri var” sözleri ile uçak hakkında teknik bilgiler verdi.

Rusya’nın bahsi geçen uçak üzerinde daha birçok planı olduğu ve uçakta kullanılacak bazı mühimmatlardan bahsetmediği düşünülüyor. Uzmanlar özellikle Tu-22M3M bombardıman uçağının teknik olarak Kinjal hipersonik füze sistemine uygun altyapısına dikkat çekiyor.