Modüler Doogee S90'ın Piyasaya Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Akıllı telefon ve aksesuar üreticisi Doogee, en son oyun tutkunları için S70'i piyasaya sürmüştü. S70'in ardından Doogee, arayı soğutmadan yeni modüler akıllı cihazını duyurdu.

Oyunculara özel tasarlanmış Doogee S70’ten bu yana aradan çok da zaman geçmeden üreticiler akıllı telefon Doogee S90’ı duyurdu. Yeni akıllı cihaz, "Doogee S-line" geleneklerinden sapmadan, sağlamlaştırılmış modüler bir akıllı telefon olacak. En yeni Moto akıllı telefonlar gibi olması beklenen S90, bu yıl sonunda piyasaya sürülecek.

Doogee S90 akıllı telefonuyla birlikte; ayrı bir pil, telefoto kamera, dijital telsiz, ses yükseltici, yönlendirici ve projektör modülleri yer alacak. Modüller, cihazın arkasında yer alan 24 metal noktaya mıknatıs ile bağlanacak; modülleri takmak için cihazı açıp kapatmanız ya da sökmeniz gerekmeyecek.

Beraberinde birçok kullanışlı modülle gelecek Doogee S90, gücünü Helio P60 yonga setinden alacak. Üst kısmında küçük bir U çentiğe sahip tam ekran tasarımlı cihaz, bu yılın sonunda, yani Aralık ayında kullanıcılarla buluşacak.