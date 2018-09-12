Modüler Doogee S90'ın Piyasaya Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Oyunculara özel tasarlanmış Doogee S70’ten bu yana aradan çok da zaman geçmeden üreticiler akıllı telefon Doogee S90’ı duyurdu. Yeni akıllı cihaz, "Doogee S-line" geleneklerinden sapmadan, sağlamlaştırılmış modüler bir akıllı telefon olacak. En yeni Moto akıllı telefonlar gibi olması beklenen S90, bu yıl sonunda piyasaya sürülecek.
Doogee S90 akıllı telefonuyla birlikte; ayrı bir pil, telefoto kamera, dijital telsiz, ses yükseltici, yönlendirici ve projektör modülleri yer alacak. Modüller, cihazın arkasında yer alan 24 metal noktaya mıknatıs ile bağlanacak; modülleri takmak için cihazı açıp kapatmanız ya da sökmeniz gerekmeyecek.
Beraberinde birçok kullanışlı modülle gelecek Doogee S90, gücünü Helio P60 yonga setinden alacak. Üst kısmında küçük bir U çentiğe sahip tam ekran tasarımlı cihaz, bu yılın sonunda, yani Aralık ayında kullanıcılarla buluşacak.