Tüm Renklerde Işık Yayabilen Molekül Bulundu

Bilim insanları, bugüne kadar olan tüm moleküler sensörlerden daha fazla renkte ışık yayabilen moleküler sensör geliştirdi. Bu buluşun birçok yeni teknolojinin önünü açacak kapasitesi bulunuyor.

Alberta Üniversitesinden fizikçiler, diğer bütün moleküllerden daha fazla ışık yayabilen moleküler renklendirici icat etti. Araştırmayı yürüten eski doktora öğrencisi Stephan Lane, “ Bu malzemenin, biyolojik görüntülemeden, optik ekranlara kadar çok geniş bir kullanım alanı olacak. Örneğin, biyolojik görüntülemede, belirli biyokimyasal koşulları veya gerçek zamanlı değişiklikleri belirlemek için bir renk değişikliği kullanılabilir” şelinde fikirlerini belirtti.

Buluş yeni teknolojilerin de önünü açacak

P4VB diye adlandırılan molekül, onu çevreleyen kimyasallara bağlı olarak kendini mavi, yeşil veya kırmızı renge kolayca ayarlayabiliyor. Araştırmacılar, molekülün holografik projektörler, araç farları ve hatta IMAX ekranları içeren farklı alanlar için çok geniş bir renk paleti sağlayabileceğini belirtti. Çalışmanın ortak yazarı Profesör Al Meldrum, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Yüksek verimliliğe sahip ve lazer eşiğini kolayca aşabilir, bu da ultra parlak emisyon kabiliyetinin mümkün hale getirir. Bu, algılama ve görüntülemede yeni uygulamalar için yüksek potansiyel anlamına geliyor. Işık yayılımı hakkında konuştuğumuzu unutmamak önemli. Bu, gündelik hayatta gördüğünüz, yansımaya dayanan birçok renkten farklıdır. Ve elbette, hâlâ problemler var. Renk değişikliklerini kontrol etmek zor olabilir ve florışıldama bozunması bizim için halihazırda bir problem. Ancak bu umut verici teknoloji için heyecanlıyız."

Münih Teknik Üniversitesi araştırmacılarının da geniş katkı sağladığı bu araştırma, "Wide-Gamut Lasing From a Single Organic Chromophore" adıyla “Nature journal Light: Science & Applications” adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Bu buluşun hayatımıza neler katacağını ve hangi yeni buluşlara sebep olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.