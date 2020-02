Moment, kullanıcılarını Android için Moment Pro Camera uygulamasını geliştirmeyi sonlandırdığı hususunda bilgilendirdi. Şirketin kurucularından Barros, kararın nedeninin Android değil, telefon üreticileri olduğunu söyledi.

Moment, bundan sonra Android için Moment Pro Camera uygulamasını geliştirmeye devam etmeyeceği konusunda kullanıcılarını bilgilendirdi. Uygulama, Moment lenslerinin kullanılmasını zorunlu kılmıyordu ancak ciddi fotoğrafçılara ilave kontroller sağlıyordu. Moment, uygulamanın durdurulmasının nedeni olarak, telefon yapımcılarının farklı Android versiyonları arasında uygulamayı uyumlu kılmanın zorluğunu gösterdi.

Momentin kurucularından Marc Barros, Android'i sevdiklerini ancak uygulamayı geliştirmeye devam etmek için yeterli mühendislik ekibi genişliğine sahip olmadıklarını söyledi. Barros, her telefon yapımcısının kendi Android zevkine sahip olduğunu ve her birinde kamera özelliklerini seçmek için farklı sayılarda erişim bulunduğunu belirtti. Bu nedenle her telefon modelinin farklı özelliklere ve uyumluluk listesine sahip olduğunu kaydeden Barros, her yeni Android sürümünde sorunun daha da kötüleştiğinin altını çizdi.

iOS için uygulama devam edecek

iOS'un kamera özelliklerine erişimi standart hale getirdiğini belirten Barros, bu sayede Pro Camera uygulamasının iOS versiyonunun cihazlar arasında çalıştığının garantiye alındığını vurguladı. Bununla birlikte, farklı Android sürümleri için aynı şey geçerli değil. Geliştiricilerin kamera özelliklerine erişiminin istikrarlı olmadığını savunan Barros, bu nedenle yeni özellikler geliştirmekten çok uyumluluk sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldıklarına dikkat çekiyor.

Moment Pro Camera'nın Play Store'da kalmaya ve 3,99 dolardan satılmaya devam edeceği belirtiliyor. Yine, Moment lensleri Android cihazlarla birlikte kullanılmaya devam edecek, ancak Android'in yeni sürümleri ve yeni telefonlar piyasaya sürüldükçe Moment, Pro Camera uygulamasını bu cihazlarla birlikte çalışacak şekilde güncellemeyecek.

Moment, akıllı telefonlar için özel lens eklentileri üreten en büyük şirketlerden biri. Moment Pro Camera, özellikle şirketin anamorfik lenslerine sahip kullanıcılar arasında popüler. Moment lensleri başka kamera programlarıyla da uyumlu biçimde çalışıyor. Moment Android kullanıcılarına 15 dolarlık Filmic Pro uygulamasına geçmelerini tavsiye etti ancak uygulama şimdilik şirketin anamorfik lenslerini desteklemiyor gibi görünüyor.