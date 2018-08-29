Dünyanın en performanslı bilgisayarlarını üreten firmalardan olan Monster, Semruk S7 V6 modeli için resmi internet sitesinde 99 bin TL'lik fiyat belirtince yorumlar oldukça ilgi çekici oldu.

Ülkemizin bugünlerde geçtiği zorlu dönem ve mevcut dolar kurları malumunuz. Buna bir de zaten tabiatı gereği pahalı ürünlere gelen zamlar eklenince oldukça enteresan ve uçuk fiyatlarla karşılaşabiliyouz. Bundan tam bir sene önce 50.000 TL gibi bir fiyatı olan Semruk V7, an itibarı ile 99.000 TL'ye satılıyor.

Bu sebeple Monster Semruk V7'nin satış sayfasına gelen yorumlar oldukça enteresan oldu.17.3" UHD ekranı, 64 GB sistem belleği, Intel Coffee Lake Core i7-8086K işlemcisi ve GTX 1080 ekran kartıyla tam bir 'canavar' olan ürünün fiyatının da 'canavar' olması, kullanıcıların esprili yorumlar yapmasına sebep oldu.

123.750 TL'den 99.000 TL'ye düşen ürünün fiyatı ile ilgili gelen o yorumlar...





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