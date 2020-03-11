Montblanc'in İlk Kablosuz Kulaklığı Görücüye Çıktı

Saat tanıtımı yapan Montblanc, sürpriz bir şekilde ilk kez akıllı kulaklıkları da görücüye çıkardı. Kulaklık, pil ömrüyle uzun süreli yolculuk yapanlara hitap ediyor.

Montblanc, akıllı saatler yapma konusunda nispeten tecrübeli. İlk kez 2017'de saatini piyasaya süren şirket, Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 ile Summit 2 koleksiyonuna cihaz gönderen ilk şirket oldu. Bu yüzden Montblanc'in lüks akıllı saatinin güncellenmiş bir versiyonunu duyurması şaşırtıcı değil. Beklenmedik olan şey, firmanın yeni bir kablosuz kulaklık setini de piyasaya sürmesi.

Önce saat, sonra kulaklık:

Summit 2 Plus, LTE bağlantısı ile birlikte gelen 1.170 dolarlık Wear OS cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Montblanc'in önceki akıllı saatlerine benziyor ancak eski modeldeki 42 mm boyutuna kıyasla 43,5 mm'lik bir kasayla biraz daha büyük. Bronz kasa ve 22 mm yeşil kordon ile yeni bir vintage tasarım da mevcut. Saatin hücresel radyolar ve dahili GPS barındırması gerektiğinden, buradaki artış makul görünüyor.

Snapdragon Wear 3100 yonga setini kullandığı için Summit 2 Plus, pil genişletme modları sunuyor. Ayrıca cihazın LTE hizmetiyle ilgili güzel olan bir taraf ise eSIM kullanması olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik, Summit 2 Plus yalnızca Verizon ağında çalışacak.

Montblanc’ten kablosuz kulaklık sürprizi:

Bugün en şaşırtıcı lansman ise Montblanc’in kablosuz kulaklıkları… Farklı renkleri mevcut olan kulaklıkların her tarafında koyun derisi benzeri malzemeler kullanılmış. Ayrıca kolayca silinebilen silikon da giyilebilir teknolojide yer alıyor. Günümüzde çoğu seyahat kulaklığı gibi, Montblanc seti de hem pasif hem de aktif gürültü önleme sunuyor.

Eğer sık sık uzun mesafeli yolculuk yapan biriyseniz, kulaklığın şarj süresi büyük önem teşkil ediyor. İşte bu ayrıntıyı da düşünen Montblancin kablosuz kulaklıklarının şarj tarafında 20 saate kadar dayanıklı olduğu belirtiliyor. Fiyatının ise 595 dolardan başladığı ifade ediliyor.

Genel konfor, kalite ve 20 saatlik pil ömrü sizin için önemliyse, Montblanc kulaklıkları dikkate almaya değer olabilir. Ancak halihazırda Sony, Bose, Sennheiser, JBL veya alandaki diğer markaları kullananlar için süre ciddi anlamda fark etmeyecektir.