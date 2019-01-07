Yeni iPhone'lar İçin Kablosuz Şarjlı Kılıflar Tanıtıldı

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modelleriyle uyumlu, wireless şarj edebilme özelliğine sahip telefon kılıfı tanıtıldı. Ürün maksimum 31 saate varan konuşma süresi sağlayabiliyor.

Aksesuar üreticisi Mophie, iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modelleri için ürettiği, wireless şarj özelliğine sahip telefon kılıfının tanıtımını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene piyasaya sürüleceğine dair dedikodular çıkan ürün, bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

iPhone X/Xs modelleri için 25 saat, iPhone XS Max ve XR modelleri için ise 31 saate varan konuşma süresi sağlayabilen wireless cihaz, Qi standardıyla uyumlu şekilde çalışıyor. Kılıfın oldukça beğeni toplamasını sağlayan özelliklerinden biri ise telefonların Lightning girişlerini kapatmıyor oluşu. Bu sayede kullanıcılar telefonlarını şarj ederlerken, diledikleri gibi müzik dinleyebilecekler.

Kılıf teknolojik özelliklerinin yanı sıra, yapılmış olduğu polikarbon madde sayesinde de takılı olduğu cihazı darbelere karşı oldukça iyi bir şekilde koruyor. Yan tarafları biraz yüksek tasarlanan wireless kılıf, bu sayede cihazların ekranlarını da koruma altına alıyor.

Kılıfın arka kısmına, şarj durumunu göstermesi için 4 adet LED ışık konumlandırılmış. Hem iPhone'un hem kendisinin şarjının bittiği bir durumda ise öncelikle telefonu şarj etmeye programlanmış olan bu ürün; kırmızı, siyah, altın ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sunulacak. Ürünün Amerika'daki satış fiyatı $119.95 olarak açıklanırken, Avrupa'da €119.95'dan (vergiler hariç yaklaşık 750 TL) piyasaya sunulacak.