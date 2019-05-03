Moraller Bozuk: WhatsApp İçin Karanlık Mod Ortadan Kayboldu

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WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan Android uygulamasından kaldırdı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mobil uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler kazandırarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Ne yazık ki bu seferki içeriğimiz WhatsApp’a gelen yeni bir özelliği açıklamak için değil kaldırılan bir özelliği bildirmek için.
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Daha önce de sizlere aktardığımız gibi WhatsApp, bir süredir mobil uygulamasında bir karanlık mod üzerinde çalışıyordu. Kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği bir karanlık modun yakın zaman içinde yayınlanması bekleniyordu ancak gelişmeler tam tersi yönde oldu. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre WhatsApp karanlık modu Android uygulamasından kaldırdı.

Daha önce bazı ekran görüntülerine ulaşma fırsatı da bulduğumuz WhatsApp karanlık modu, son yayınlanan 2.19.123 güncellemesi ile birlikte Android uygulamasından tamamen kaldırılmış durumda. WhatsApp’ın neden böyle bir hamle gerçekleştirdiği tam olarak bilinmiyor ancak bir hata nedeniyle kaldırılmış olma ihtimali oldukça yüksek.
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Karanlık mod, özellikle OLED ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar tarafından aranılan özelliklerden biri haline gelmiş durumda. Muhtemelen WhatsApp, karanlık mod ile ilgili kritik bir hata tespit etti ve fark edilmeden uygulamadan kaldırıldı. Durumun böyle olup olmadığını ancak 2.19.124 güncellemesinde anlayabiliriz.

Kaynak : https://techviral.net/no-dark-mode-feature-for-whatsapp/
Etiketler: whatsapp, karanlık mod
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