Morfinden Güçlü Bağımlılık Yapmayan Ağrı Kesici Geliştirildi

1999-2016 yılları arasında Amerika'da, yüksek dozda ağrı kesici alımından kaynaklı 200 binden fazla ölüm yaşandı. Uzun zamandır bu sorunu çözmek ve bağımlılık yapmayan bir ilaç geliştirmek için uğraşan bilim insanları, buna bir adım daha yaklaştı.

Bir grup araştırmacının Science Translational Medicine dergisinde yayınladıkları araştırmaya göre yeni, çok efektif ve belirli bir bağımlılığı olmayan bir ağrı kesici geliştirildi. AT-121 isimli ilaç, normal ağrı kesicilerin de yaptığı gibi beynin ağrıyı kontrol eden ilgili bölümünü uyuşturuyor; ancak bir önemli farkla: ilaç aynı zamanda nociceptin/orphanin FQ peptit (NOP) reseptörleri adı verilen ve beynin bağımlılığı oluşturan bölümünü de engelliyor.

"İki şeyin bir arada çalıştığını görmek heyecan verici." diyen Wake Forest Üniversitesi Farmakoloji Profesörü Mei-Chuan Ko, yeni çalışmanın Rhesus maymunları (Macaca mulatta) üzerinde yapılan deneylerde başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Mei-Chuan Ko, geleneksel ağrı kesicilerin beyin ve omurilikte bulunan Mu reseptörlerini etkilediğini, bu reseptörlerin bir kere aktif olduktan sonra hücrelerin ağrıyı hissetmemesini sağlayan moleküler bir kaskadı tetiklediğini söyledi. Ko, sözlerine şu şekilde devam etti: "Morfin gibi ilaçlara başvurmak -her ne kadar ağrıyı kesse de- vücuttaki diğer proteinleri de etkilediği için çok da sağlıklı değil."

Maymunlar üzerinde test edilen ilaç, acıyı azaltmada morfinden 100 kat daha etkili. Maymunlar ilacın etkisindeyken kuyruklarını 50 santigrat derecelik suda birkaç dakika tutabilirken, aynı süreye morfinde erişebilmek için birkaç doz daha gerekli oldu. Maymun denekler daha sonra morfini tekrar isterken, AT-121'de böyle bir şeye rastlanmadı.

Ko'nun ekibi, insanlar üzerinde çalışma yapmadan önce ilacın en iyi formülasyonunu ve dozunu belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.