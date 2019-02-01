Mortal Kombat 11'de Yer Alacak Yeni Karakter Belli Oldu

Kolların, kafaların kopacağı Mortal Kombat 11'e geleceği belli olan son karakter Kano oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 300.000 kişi tarafından imzalanan Shaggy Mortal Kombat 11'e gelsin kampanyası ile gündem olan oyun, yarattığı heyecanı korumak adına önemli bir duyuru daha yaptı. Oyuna gelecek yeni karakter Kano oldu.

Açıkçası her zaman sevilen karakterlerden biri olsa da Kano'nun tasarımı bu kez fazla sıradan duruyor. Buna karşın fazlasıyla psikopat bir karakter olan Kano'nun o tekinsiz havasını hemen alabiliyorsunuz.

Mortal Kombat 11'de Onaylanan Karakterler

Scorpion

Raiden

Sub-Zero

Baraka

Skarlet

Sonya Blade (Ronda Rousey tarafından canlandırıldı)

Geras (yeni karakter)

Kano

Kano'nun Mortal Kombat Serisindeki Bütün Fatality'leri