Mortal Kombat 11’deki Eğlenceli Toy Story Sürpriz Yumurtası

Video oyunlarının neredeyse olmazsa olmazları arasında yer alan sürpriz yumurtalar Mortal Kombat 11 oyununda da yer alıyor. Popüler kültüre göndermeler yapan bu sürpriz yumurtalardan biri de Toy Story ile ilgili.

Video oyunlarında şakalar yapılmasına alışkınız. Bazen konudan alakasız olarak oyuncuya şakalar yapılır, bazen oyun içindeki başka bir şeye, bazen de popüler kültür ögelerine. Mortal Kombat ise iş gönderme yapmaya ve sürpriz yumurtalar koymaya gelince rakiplerinin çok çok daha önünde.

Serinin son oyununda yer alan bir sahne, Toy Story serisinde gönderme içeriyor. Johnny Cage’in zafer pozlarından bir tanesinde kendi aksiyon figürüyle oynadığını görüyoruz. Aksiyon figüre yakınlaştığınızda ise figürün sol ayağının altında Cassie yazdığı ortaya çıkıyor. Cassie, Johnny’nin kızının adı.

Toy Story serisinde de Andy ismini benzer şekilde Woody’nin ayağının altına yazmıştı. Belki oyun tarihinin en bariz sürpriz yumurtası bu değil ama oldukça hoş bir referans.

Oyunda yer alan pek çok sürpriz yumurta arasında başka Disney referansları da var. Bu referansların ve şakaların büyük kısmı ise Frozen filmine göndermeler yapıyor. Bir oyunun kalitesini bu tür şeyler belirlemese de oyuna fazladan tat katan küçük ve havalı detaylar olarak göze çarpıyorlar.

Mortal Kombat 11 şu anda PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve bilgisayarda oynanabiliyor.