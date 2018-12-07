Çok Kişinin Kellesi Gidecek: Mortal Kombat 11 Duyuruldu

Mortal Kombat 11, Video Game Awards 2018 kapsamında mükemmel bir video ile duyuruldu ve ön siparişe açıldı.

Mortal Kombat X'in ardından Injustice 2 ile de mükemmel bir iş çıkaran NetherRealm Studios, bir kez daha oyuncuların gönlünü fethetmeye geliyor. Törenden bir iki gün önce sizlere haberini yaptığımız gibi Mortal Kombat 11, bayağı kanlı bir videoyla resmen duyuruldu.

Video boyunca Mortal Kombat efsanesinin iki ikonik karakteri Raiden ve Scorpion'u dövüşürken izliyoruz. Her zaman olduğu gibi dövüşün sonunda 'fena' şeyler oluyor.

Yeni grafik motoru ile oyun baştan sona bambaşka görünecek. Yapımcılar her kafatası titremesini bile milim milim görebileceğimizi söylüyor.

Klassic dövüşçüler geri dönüyor.

Ön siparişle satın alım gerçekleştiren oyunculara beta erişimi ve Shao Kahn hediye edilecek.

Oyun 23 Nisan'da (kutlu olsun!) PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch için piyasada olacak.

Oyunda bir de Shaolin Monks türü aksiyon oyunu olacağı söyleniyor.

İşte yayınlanan Mortal Kombat 11 videosu: