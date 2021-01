Warner Bros., HBO Max için yayınladığı yeni fragmanında Mortal Kombat'ın da aralarında bulunduğu birkaç filme yer verdi. Mortal Kombat, fragmanda daha önce görmediğimiz görüntüleriyle yer aldı.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Mortal Kombat, bugüne kadar beyaz perdede yalnızca 1995 ve 1997 yıllarında çıkan iki filmiyle izleyicilerle buluşmuştu. Bunca yıl aradan sonra seri, yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Mortal Kombat filmi, 16 Nisan'da HBO Max üzerinde yayınlanacak.

Filmin yayınlanacağı güne daha da yaklaştıkça film hakkında merak ettiklerimiz de artmaya devam ediyor. Warner Bros., yeni Mortal Kombat filmi için aralık ayında bir tanıtım fragmanı yayınlamıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde filmden yeni kareler paylaşılmıştı. Film, bugün de Warner Bros.'un 2021 yılı için bugün yayınladığı "Same Day Premiers" fragmanında kendisine yer buldu.

Mortal Kombat'lı HBO Max fragmanı:

Warner Bros. tarafından yayınlanan fragmanda HBO Max'e önümüzdeki aylarda sinemaya girdiği günle aynı gün eklenecek çoğu yapıma yer verildi. Bu yapımlar arasında yer alan Mortal Kombat, fragmanda kısa da olsa daha önce görmediğimiz sahneleriyle yer aldı.

Videoda gördüğümüz görüntüler, Mortal Kombat filminin tam olarak nasıl bir konuya sahip olacağı hakkında hâlâ kafamızda net bir fikir oluşturmadı. Fakat yeni görüntülerden çıkarabileceğimiz şeylerden birisi, Sub-Zero'nun filmde önemli bir role sahip olacağıydı. Yine de daha fazla bilgi için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek.

Mortal Kombat'ın yeni gördüğümüz sahneleri dışında Warner Bros.'un videosunda Suicide Squad, Space Jam: A New Legacy, Dune, Godzilla vs. Kong, The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry The Movie, Those Who Wish Me Dead ve The Conjuring: The Devil Made Me Do It gözüktü.