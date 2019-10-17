Motorola Moto E6 Play'in Görselleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarında kemik bir kitlesi bulunan Lenovo’nun sahip olduğu Motorola, cihaz yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin, Moto E6 Play olduğu düşünülen ve görselleri ortaya çıkan telefonuyla akıllı telefon yelpazesini genişleteceği düşünülüyor.

Moto G8 Plus ve Moto G8 Play’in görsellerinin ortaya çıkmasının ardından yeni bir Motorola akıllı telefonuna dair görseller ortaya çıktı. Renderı ortaya çıkan telefonun Moto E6 Play olduğu düşünülüyor.

Ortaya çıkan görseller, Moto E6 Play’in mavi ve siyah olmak üzere en az iki renk seçeneğiyle birlikte geleceğini gösteriyor. Görsellerden de görebileceğiniz üzere telefonun parmak izi okuyucu sensörü arka tarafta yer alırken üst tarafta bir adet kamera ve flaş bulunuyor. Fotoğrafın çekiliş açısından dolayı tam olarak belli olmadığı için arka tarafta ikinci bir kamera olma ihtimalini de saklı tutuyoruz.

Telefona dair bilinen özellikler

Telefonun ön tarafında 16:9 ya da 18:9 olabilecek bir ekran yer alıyor. Ekranın sağ ve sol tarafında ince çerçeve yer alırken üst ve alt tarafta ise görece daha kalın bir çerçeve bulunuyor. Tüm butonların sağ tarafa yerleştirildiği telefonun alt kısmında microUSB girişi bulunurken, üst tarafında ise 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Şu an için Moto E6 Play’e dair bilinen çok kısıtlı. Ancak Motorola’nın 24 Ekim’de G8 için yapacağı etkinlikte hem telefonun resmi duyurusu hem de cihazla ilgili daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.