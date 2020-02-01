Moto G Stylus, Bu Sefer de Geekbench’te Ortaya Çıktı

Motorola'nın önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni telefonu Moto G Stylus, bu sefer de Geekbench listelemesinde ortaya çıktı. Geekbench listelemesi sayesinde telefonun bazı özelliklerini öğrenebildik.

2020 yılına bomba gibi girmeye hazırlanan Motorola cephesinde, son olarak G Stylus adı verilen yeni telefonun görsellerini görmüştük. Bu görsellere göre telefon, delikli bir ekran ve kalem desteğine sahip olacaktı. Şimdiyse yeni Moto G Stylus, bazı donanım özellikleriyle birlikte Geekbench platformu üzerinde tespit edildi.

Listelemeye göre en güncel Android 10 işletim sistemiyle birlikte gelecek olan cihazın, diğer Motorola akıllı telefonlara benzer şekilde stok Android UI sunması bekleniyor. Bununla birlikte işlemcinin ismi Geekbench listesinde yer almıyor ancak 1,8 GHz taban frekanslı, sekiz çekirdekli bir Qualcomm işlemcisi olması bekleniyor.

Moto G Stylus’ta yer alması beklenen özellikler:

Moto G Stylus, bellek kısmında 4 GB RAM ile birlikte gelecek gibi görünüyor. Buna ek olarak resmi olmayan kaynaklara göre telefonda 128 GB dahili depolamanın yer alması oldukça muhtemel. Tek çekirdekli testlerde 311 puan alan G Stylus, çok çekirdekli testteyse 1.316 puan almayı başardı. Geekbench listesi bunlarla sınırlı olsa da önceki sızıntılar sayesinde cihazın tasarım ve diğer bazı özellikleri hakkında bilgi sahibiyiz.

Bu sızıntılara göre Motorola’nın yeni telefonu, ekranın sol üst köşesinde delikli bir ön kamera tasarımına sahip olacak. Tasarım anlamında telefonun yan taraflarında ince de olsa bir çerçeve bulunuyor ve üst/alt çerçeveler biraz kalın duruyor. Eğer sızıntılar doğruysa bu telefon, Motorola’nın ekran içi kamera teknolojisiyle donatılan ilk telefonu olacak.

Motorola’nın G Stylus’u 6,3 veya 6,4 inç arasında bir ekranla piyasaya sürmesi bekleniyor. Qualcomm yonga setiyse muhtemelen Snapdragon 6 serisinden olacak. Bununla birlikte pil kısmında hızlı şarj destekli 4.000 mAh’lik bir batarya telefonda yer alacak.

Cihazın arka tarafına geçtiğimizde, sol üst köşeye dikine yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameraların detayları henüz bilinmiyor fakat ana kameranın 117 derecelik geniş açı sunan 48 MP çözünürlüğünde bir sensör olacağı iddia ediliyor. Son olarak telefonun arka kısmında ‘M’ logosu şeklinde bir parmak izi tarayıcısının olacağını da belirtelim.