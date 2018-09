Moto G4 Plus İçin Android Oreo Beta Süreci Başlıyor

Lenovo bünyesinde faaliyet gösteren Motorola, iki yıl önce satışa çıkardığı uygun fiyatlı Moto G4 Plus'a Android Oreo güncellemesi getiriyor.

2016 yılında satışa çıkan orta seviye Motorola Moto G4 Plus için Android Oreo güncellemesi yolda. Şirket, geliştiriciler ve sabırsız kullanıcılara yönelik beta test sürecini başlatıyor. İlk olarak Brezilya'daki kullanıcılar tarafından test edilebilecek olan Android Oreo, önümüzdeki dönemde şirketin diğer ülkelerde sattığı cihazlar için de kullanıma sunulacak.

Bir zamanlar Google'a ait olan Motorola, güncelleme konusunda oldukça iyi bir deneyim sunuyordu. Şu an Lenovo çatısı altında hizmet veren şirket, bu politikasından vazgeçmeyecek gibi görünüyor. 70 milyonun üzerinde satılan uygun fiyatlı G serisi, şirketin en büyük kullanıcı kitlelerinden birine sahip. Bu sebeple Motorola, uygun fiyatlı da olsa bu cihazları unutmuyor.

Motorola, daha önce de Moto G5S Plus için benzer bir beta programı başlatmıştı. Bu sürecin yaklaşık üç ay sonrasında güncellemeyi tüm kullanıcılara sunan şirketin, Moto G4 Plus için de benzer bir politika izlemesi muhtemel. Bu nedenle Moto G4 Plus kullanıcılarının, diğer markaların benzer cihazlarını kullananlara göre oldukça şanslı olduğunu söylememiz mümkün.

Motorola, şu an Moto G4 Plus kullanıcılarını davetiye yöntemiyle beta sürecine dahil ediyor. Önümüzdeki dönemde bu beta sürecinin diğer kullanıcılara da açılması bekleniyor.