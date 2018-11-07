Moto G7, FCC’de Görüldü: Beklenenden Daha Erken Gelebilir

Beklenen telefon Moto G7, Moto G6'ya nazaran daha erken gelebilir.

Moto G7 beklenenden erken gelebilir. Telefon Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) internet sitesinde görüldü ve “Moto G6’dan daha hızlı bir şekilde gelebilir mi?” sorularını akla getirdi.

FCC sertifikası model numarası hariç önemli bir özelliği açığa çıkarmadı. Herhangi bir özellik ya da fotoğraf da sertifikada bulunmuyor. Ancak sızıntılar sağ olsun, telefonun nasıl olacağını biliyoruz.

Moto G7 MaxVision ekranı (eğer hala öyle isimlendiriyorlarsa) ile birlikte gelecek. Yeni ekran damla çentiğe sahip olacak ve ön kamerası da burada konumlanacak. Ekranın üstünde ve altında hoparlörlerin bulunacağı çerçevelerin de olacağını söylemekte fayda var.

Moto G7 çift arka kamera ve çift LED flaşla birlikte gelecek. 6,4 inçlik Full HD+ ekrana, sekiz çekirdeğe ve en az 4 GB’lık bir RAM ve 64 GB’lık bir dâhili hafızaya sahip olacak. 12 MP’lik ön kamerası ve 16 MP + 5 MP’lik arka kamerasının yanı sıra 3500 mAh’lik bataryaya ev sahipliği yapacak. Sızıntılardan öğrendiğimiz kadarıyla telefonun kutudan Android 9 Pie ile çıkması bekleniyor.