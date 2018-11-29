Moto G7 Play, FCC Çevirmesine Takıldı: İşte Tüm Özellikleri

2019 Moto G serisinin en hesaplı telefonu Moto G7 Play FCC'de görüntülendi. Telefon hakkında bilinen tüm özellikleri sizler için derledik.

Bütçe dostu telefon denince akla gelen Moto G serisinden Moto G7’nin de bütçe dostu (tabiri caizse küçük kardeşi bile denebilir) modeli Moto G7 Play FCC’de görüldü.

Moto G6 Play’in yerini almaya gelen telefon 2019 Moto G serisinin düşük seviyeli cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım anlamında diğer cihazlardan aşırı farklı olmasa da önceki tasarımları beğenildiği için bir sorun teşkil etmiyor.

Ancak bir adet büyük fark var ki o da çerçevenin neredeyse kalkmış olması. Bunun dışında alışık olduğumuz kamera tasarımı ve altında bulunan bir parmak izi okuyucu bizleri karşılıyor.

Adreno 506 GPU ve Snapdragon 632 mobil platformu ile birlikte gelen cihaz 2.820 mAh’lik bir bataryaya da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kablolu kulaklık kullanmayı sevenler için bayram şekeri tadında bir jack girişi de fotoğraflarda açıkça görülebiliyor.

FCC dosyalarında telefonun yazılımı belirtilmese de kutudan Android Pie ile çıkacağına inanıyoruz. Yazılımın dışında renk seçeneklerinden bahsetmek gerekirse siyah ve gümüş mavisi renk seçenekleri FCC’de görüldü. Son olarak dosyalarda telefonun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgiye de yer verilmediğini söyleyebiliriz.