Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Moto G serisinin bir üyesi olan Moto G7 Play'in Geekbench skoru açıklandı. Ortaya çıkan test sonuçlarında en dikkat çeken detay ise, Moto G7 Play'in Snapdragon 625 ile geleceği oldu.

Daha önce sınırlı donanım gücüyle piyasaya çıkacağı açıklanan Moto G7 Play'in birçok akıllı telefondan daha ucuz olması bekleniyor. Dün ortaya çıkan Geekbench testi de donanım anlamında yapılan açıklamaları doğrular nitelikte. Geekbench verilerine göre Moto G7 Play, neredeyse 3 yıl önce tanıtılan Snapdragon 625 ile karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz ay FCC'de görüntülenen Moto G7 Play'in Snapdragon 632 kullandığı belirtilmişti. Geekbench'te görüntülenen Qualcomm’un MSM8953 ya da bilinen ismiyle Snapdragon 625 işlemcisi, 2019 Moto G serisini bekleyenleri oldukça şaşırttı. Test sonuçlarına göre cihazın tek çekirdek skoru 1173 olarak açıklanırken, çoklu çekirdek skoru ise 4090 oldu.

Geekbench raporunda 2 GB RAM ile görüntülenen akıllı telefonda, işletim sistemi olarak Android 9 Pie kullanıldığı göze çarpıyor. FCC'nin internet sitesinde ortaya çıkan diğer detaylara göre telefon, 3000 mAh bataryaya, parmak izi tarayıcısına ve çentikli bir ekrana sahip olacak. Ayırca çentikte ahize, bir ön kamera ve LED flaş yer alacak.