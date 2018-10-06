Moto G7, Plus ve Power Modelleriyle Geliyor

Motorola’nın yakında çıkaracağı telefon hakkındaki söylentiler tarih yaklaştıkça artmaya başladı.

Motorola’nın gelecek lansmanında, bu yılın ilk dönemlerinde tanıttığı G6 serisinin devamı olan G7 serisini tanıtması bekleniyor. G7 serisi içerisinde G7, G7 Plus ve G7 Power telefonlarını lanse edilecek. G7 Plus ve G7 Power’ın özellikleri hala gün yüzüne çıkmamış olsa da G7’nin fotoğrafları elimize geçti.

Telefona baktığımız anda açıkça görebiliyoruz ki G7 damla çentik ile birlikte gelecek. 18:9 ekran oranı olan telefonun önünde damla çentik dışında başka bir şey bulunmuyor. Arka tarafında çift kamera ve bir adet parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapan G7’de ayrıca USB-C type girişi ve 3,5 mm’lik jack girişi olacak.

Söylentilere göre Moto G7 6 inçlik Full HD+ bir ekrana, Snapdragon çipsetine, 4 ya da 6GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip olacak. Kamera açısından da 16+5MP’lik bir arka kamera ve 12MP’lik bir ön kamera ile birlikte gelecek. Ayrıca Android 9.0 Pie OS ile gelmesi bekleniyor. Şu an için elimizdeki bilgiler bu kadar olsa da, lansman için geri sayımlar hala devam ederken zaman geçtikçe telefon hakkında daha fazla bilgi duyabiliriz.