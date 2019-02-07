Motorola, her ihtiyacı karşılayacak şekilde geliştirilmiş olan 4 ayrı Moto G7 modelini tanıttı. Cihazlar fotoğraf yeteneklerinden şarj ömrüne kadar farklı özellikler vaat ediyorlar.

Kendine has kullanıcı kitlesiyle yoluna devam eden Motorola, Moto G serisindeki dört yeni akıllı telefonu Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Power ve Moto G7 Play modellerini tanıttı. Her biri farklı bir konuda uzmanlaşmış olan cihazların uygun fiyatlı oluşu ise tüketiciler için cazip bir seçenek haline gelmelerine neden oluyor.

Bir fotoğrafçı: Moto G7 Plus

Moto G serisinin şu ana kadarki en güçlü telefonu olan Moto G7 Plus, üstün fotoğrafçılık yetenekleri için özel olarak optimize edilmiş durumda. Çift arka kamerası ile oldukça gelişmiş bir kamera performansı sunan cihaz, ön kamerasında bulunan portre ve grup selfie modları ile kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor.

Snapdragon 636 işlemci

3GB RAM, 64GB depolama

Android 9 Pie işletim sistemi

16MP+5MP çift arka kamera

5MP ön kamera

6,2 inç Full HD+ LCD ekran

3.000mAh batarya

Avrupa Fiyatı: 300 Euro

Her yola gelir: Moto G7

Ortalama bir günlük kullanım için çok yönlü bir telefon olan Moto G7, ortalama bir kamera kalitesi, ortalama bir performans, ortalama bir şarj ömrü sunuyor. Eğer akıllı telefondan beklentiniz günlük kullanımda sizi üzmemesi ise Moto G7 kesinlikle iyi bir tercih olabilir.

Snapdragon 632 işlemci

4GB RAM, 64GB depolama

6.2 inç Full HD+ ekran

12MP+5MP çift arka kamera

8MP ön kamera

3.000mAh batarya

Avrupa Fiyatı: 250 Euro

Güce Öncelik Verenlere: Moto G7 Power

Akıllı telefondan çok da büyük özellikler beklemeyen, fakat şarj konusunda da kafasının rahat etmesini isteyen tüketiciler, Moto G7 Power’a bir göz atabilirler. Şirketin açıklamasına göre Moto G7 Power, tek şarj ile 60 saate varan kullanım süresi sunabiliyor.

Snapdragon 632 işlemci

4GB RAM, 64GB depolama

6.2 inç HD+ ekran

12MP arka kamera

8MP ön kamera

5.000mAh batarya

Avrupa Fiyatı: 210 Euro

Kompaktlık candır diyenlere: Moto G7 Play

Büyük ekranlı akıllı telefonlarla yıldızınız barışmıyor, daha kompakt daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon mu arıyorsunuz? Moto G7 Play nispeten küçük ekranı, bedavadan biraz pahalı fiyat etiketiyle beklentilerinizi kesinlikle karşılayacak.

Snapdragon 632 işlemci

2GB RAM, 32GB depolama

5.7 inç HD+ ekran

13MP arka kamera

8MP ön kamera

3.000mAh batarya

Avrupa Fiyatı: 150 Euro