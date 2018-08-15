iPhone X benzeri tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Motorola'nın yeni orta segment akıllı telefonu Moto P30, Çin'de düzenlenen basın etkinliği ile resmi olarak tanıtıldı.

Lenovo çatısı altında yeniden yükselişe geçen Motorola, şirketin en güncel orta segment akıllı telefonu olan Moto P30’u tanıttı. Çentikli ekran tasarımından kamera tasarımına, duvar kağıdı görselinden seramik arka paneline kadar adeta iPhone X kopyası olan yeni Moto P30’un özgün bir tasarıma sahip olduğunu söylemek hiç de kolay değil.

Bu yıl piyasaya çıkardığı akıllı telefonlar ile beklenilen satış trendini oluşturmayı başaramayan Motorola, Moto P30 ile bu durumu tersine çevirmeyi düşünüyor. Snapdragon 636 işlemcisi ile seviyesine göre oldukça iyi performans gösteren cihaz, kullanıcılara hem parmak izi hem de yüz tanıma kilidi kullanma imkanı sağlıyor.

Motorola Moto P30 Özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 + Adreno 509 GPU

Bellek: 6GB RAM, 64GB/128GB Depolama

Ekran: 6.2 inç Full HD+ (2248×1080) IPS LCD

Arka Kamera: 16MP, f/1.8 + 5MP, f/2.2

Ön Kamera: 12MP, f/1.8

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android Oreo

Bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Siyah, beyaz ve aurora olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan yeni Motorola Moto P30, 30 Eylül’den itibaren Çin’de satışa sunulacak. Cihazın Türkiye ya da diğer pazarlara hangi tarihte geleceği ya da gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. Cihazın 64GB’lık versiyonu 2099 Yuan (~1850 TL) fiyata sahipken, 128GB’lık versiyonu 2499 Yuan (~2200 TL) fiyat etiketine sahip. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.