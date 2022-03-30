Motorine bu gece de bir indirim geleceği öne sürüldü. Sektör kaynaklarının beklentisine göre fiyatlar, 31 Mart itibarıyla 88 kuruş daha ucuzlayacak. Böylelikle motorine üst üste iki günde 2,43 TL indirim gelmiş olacak.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde motorine 1,55 TL indirim geldiğinden ve bu indirimin pompa fiyatlarına yansıdığından bahsetmiştik. Sektör kaynaklarından edinilen yeni bilgilerse motorine bu gece de indirim geleceğini gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamalara göre motorin fiyatlarına 0,88 TL daha indirim gelecek. Bu indirim de pompa fiyatlarına yansıyacak.

Edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarındaki 88 kuruşluk indirim, 31 Mart itibarıyla geçerli olacak. Böylelikle dizel araç kullanan vatandaşlara bir nebze daha nefes aldırılmış olacak. Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir indirim beklentisi bulunmuyor. Peki bugünkü indirimle motorin fiyatları nasıl olacak?

İstanbul, İzmir ve Ankara'daki fiyatlar nasıl değişecek?

Bu gece yarısı itibarıyla yapılacak indirim, büyükşehirlerdeki fiyatları 22 TL'nin altına çekmiş olacak. Ancak bu fiyatların bile hala çok çok yüksek olduğunu unutmamak gerek. Üstelik benzinli bir araç kullansanız ya da bir araç sahibi bile olmasanız da bu fiyatların yansımasını cebinizde hissedeceksiniz. Çünkü lojistik sektörü dizel araçlar ile dönüyor ve motorin fiyatlarının yüksek seyri, satın aldığınız salatalığın bile fiyatını etkiliyor... İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın itibarıyla geçerli olacak fiyatlara bakıp, bu haberimizi noktalayalım.

İstanbul:

Motorin: 21,18 TL

Ankara:

Motorin: 21,29 TL

İzmir: