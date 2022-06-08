Her yeni günde yeni zamlara uyanırken bu kez de merakla (!) beklenen yeni motorin zammı uygulandı.

Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine, 2 hafta önce de benzin ve LPG’ye gelen zamların ardından yeni bir zam daha geldi. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun artması nedeniyle zam yapıldığı açıklandı.

Son günlerde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin pompa fiyatı litre başına 1,95 TL arttı.

Büyük şehirlerde son durum ne?

Motorin fiyatlarının artmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları ise şöyle değişti:

İstanbul (Avrupa)

Motorin, 25,94 TL’den 27,89 TL’ye yükseldi.

Ankara

Motorin, 26,06’dan 28,01’e yükseldi.

İzmir