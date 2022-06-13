Motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi ortaya atıldı. İddialara göre motorin, bu gece yarısı itibarıyla 2,60 TL zamlanacak. Bu yükseliş, nakliyecilik sektörünü doğrudan etkilediği için domates için bile zam olarak yansıyacak.

Güncelleme: EPGİS, motorine 2,60 TL zam geleceği iddialarını yalanladı.

"Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır."

İddialar şu şekildeydi;

Sektör kaynaklarının iddialarına göre motorin, bu gece tarihinin en yüksek zamlarından bir tanesini yaşayacaktı. İddia gerçek olsaydı motorin 30 TL'nin üzerine çıkacaktı...

Sektör kaynaklarının iddialarına göre motorin fiyatı, bu gece yarısı itibarıyla 2,60 TL zamlanacaktı. Zammın motorine gelecek olması, nakliye sektörünü de doğrudan etkileyecekti. Çünkü taşımacılığın yapıldığı kamyonların tamamı motorinle çalışıyor. Özetlemek gerekirse; bu gece itibarıyla pazardan aldığımız domates de teknolojik ürünler de dolaylı olarak zamlanacaktı.

Büyük şehirlerdeki durum nasıl değişecek?

Sektör kaynaklarının beklentileri gerçekleşse ve motorine 2,60 TL zam gelseydi İzmir, İstanbul ve Ankara'daki fiyatlar şöyle değişecekti;

İstanbul (Avrupa): 30,44 TL

30,44 TL Ankara: 30,55 TL

30,55 TL İzmir: 30,56 TL

Fiyatları Opet'in resmi internet sitesinden aldığımızı ve piyasa serbestisinin fiyatları değiştirebileceğini belirtelim.