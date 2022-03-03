Sektör kaynakları, akaryakıt fiyatlarına bir zammın daha yolda olduğunu açıkladılar. İddiaya göre motorine 1 TL daha zam gelecek. Bu zamla motorin fiyatları, ülke genelinde 18 TL'nin üzerine çıkacak...

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde benzin ve motorine savaş kaynaklı zam beklentisi oluştuğundan ve sektör kaynaklarının iddialarından bahsetmiştik. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarla zammı resmen duyurmuştu. Şimdi ise sektör kaynakları, bir savaş zammının daha kapıda olduğunu açıkladılar.

İddialara göre bu kez gelecek zam, motorin özelinde olacak. Bu yarın itibarıyla devreye girecek olan zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. Sektör kaynaklarına göre zam, doğrudan 1 TL olarak kayıtlara geçecek. Benzin ve LPG içinse henüz ortada bir iddia olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

"Benim arabam yok" demeyin

Akaryakıt şirketlerinin internet sitelerinde yaptığımız son kontrollerde, motorinin litre fiyatının 17,60 TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Eğer kaynakların iddiası gerçek olursa motorin için 18,60 TL seviyelerini konuşmaya başlayacağız ki bu pek de iyi bir durum değil. Zira motorin, özellikle de nakliye için oldukça önemli bir yakıt türü. Bu yüzden "Benim arabam yok." şeklinde bir düşünce içerisinde olmak çok da doğru değil. Zira nakliye masraflarının artması, yediğimiz yiyeceklerden giydiğimiz kazağa kadar tüm ürünlere zam olarak yansıyacak.