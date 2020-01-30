Motorola'nın Akıllı Kalemi, Moto G8 Power'da Bulunacak

Motorola'nın kısa bir süre önce ortaya çıkan S Pen benzeri kalem destekli telefon görüntülerinin, Edge+ modeline ait olmadığı anlaşıldı. Kalemin ABD ve Kanada'daki sertifikalarında yer alan bilgiler, bu kalemin aslında Moto G8 Power'a ait olacağını gözler önüne seriyor.

Bir dönemlerin en popüler telefon üreticilerinden bir tanesi olan Motorola, akıllı telefon sektöründe istediği başarıyı elde edemedi. Şirket, yıllar boyunca pek çok yeni modelle tüketicilerin karşısına çıktı ancak bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı. Ta ki Motorola G serisine kadar. Özellikle G serisinin son üyeleri, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı ve bu durumun farkında olan Motorola, G serisine önem vermeye başladı.

Motorola şu sıralar, yeni telefon modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda şirket, kısa bir süre sonra Moto G8 ve G8 Power isimli modellerini tüketicilerle buluşturacak. Ayrıca Motorola, "Edge+" olarak isimlendirilen farklı bir telefon üzerinde daha çalışıyor. Hatta kısa bir süre önce de Edge+'a ait olduğu ifade edilen ilk görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yukarıdaki görüntüyle birlikte yapılan açıklamalar, Motorola Edge+'ın S Pen benzeri bir kalemle birlikte geleceğini ortaya koyuyordu. Ancak yeni ortaya çıkan bilgiler, geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamaları ve iddiaları yalanladı. Çünkü Motorola'nın söz konusu kaleminin Kanada ve ABD'deki sertifikalarına yer alan bilgiler, bu kalemin aslında yeni bir Motorola G serisi telefonda kullanılacağını ortaya koyuyor.

Sertifikalarda yer alan bilgilere göre Motorola'nın yeni kalemi, "sofia+" olarak kodlanıyor. Bu model kodu, aslında her şeyi açıklıyor çünkü yaklaşmakta olan Moto G8 Power, "sofiar" model koduna sahip. Yani bu kalem, çok büyük bir ihtimalle Moto G8 Power'la birlikte gelecek. Hatta görünen o ki Motorola, iki farklı Moto G8 Power ile tüketicilerin karşısına çıkacak ve bunlardan yalnızca bir tanesi kalemle birlikte gelecek.

Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, Moto G8 Power'ın 6.36 inç büyüklüğündeki ekranında FHD+ çözünürlük sunacağını ortaya koyuyordu. Ayrıca bu telefonun Snapdragon 665 işlemciden güç alacağı, 4 GB RAM desteğine sahip olacağı ve 64 GB depolama alanıyla geleceği söyleniyor. Telefonun kamera donanımı ise arka kısımda 16 MP çözünürlüklü ana kameranın olduğu dörtlü kamera kurulumu, ön kısmında ise 25 MP çözünürlüğündeki özçekim kamerasını içeriyor.

Motorola, yeni telefonlarını şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtacak. Yapılacak olan tanıtımların ardından da hem bu kalemin sahip olduğu telefon hem de şirketin diğer telefonları gün yüzüne çıkmış olacak.