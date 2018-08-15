Android 9.0 Pie Güncellemesi Alacak Motorola Cihazlar

Google , Sony ve Samsung'dan sonra Motorola da Android 9.0 Pie sürümünü kullanıcı deneyimine sunacak.

Android'in en son sürümü olan 9.0 Pie için geçtiğimiz günlerde, Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2 ve GooglePixel 2 XL cihazlarında kullanılmaya başlanmıştı. Bu yeni çıkan güncellemeyi alacağını öğrendiğimiz telefonlardan biri de Motorola cihazlar oldu.

Motorola, önümüzdeki aylarda Android 9.0 Pie sürümünün getirileceği cihazları listeledi:

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G6

Moto G6 Plus

Moto G6 Play

Motorola firmasının güncellemeleri duyurmasının ardınan birçok tepki de beraberinde geldi. Öncelikle cihaz listesinin biraz kısıtlı olması ve Moto E5 gibi yeni çıkan telefonların güncellemeyi alamaması hayal kırıklıklarına yol açtı.

Ayırıca Motorola'nın; son zamanlardaki Oreo gibi büyük güncellemelerinin yavaş gelmesi ve aylık yapılan güvenlik güncellemelerin, yeni çıkan cihazlarda bile en yeni sürüme yükselmemesi kullanıcılar için büyük bir problem haline geldi.

Yine de bu sonbaharda gelecek olan sürümün birçok hatayı ortadan kaldıracağını ve kullanıcıya uyum sağlayan daha basit bir kullanım sunacağını düşünüyoruz.