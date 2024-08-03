Motorola Edge 50 Ultra, DxOMark kamera testlerinde topladığı puanla Samsung ve Apple'ın amiral gemilerini gölgede bıraktı.

Akıllı telefon alacak olan pek çok kişi için kamera performansı büyük önem taşıyor. Bu durumu bilen akıllı telefon üreticileri de reklamlarda sık sık kamera özelliklerini öne çıkarıyor. Öte yandan kameraları karşılaştırmak için çeşitli testler de var bu testler arasında DxOMark da başta gelenlerden biri.

Motorola'nın yeni amiral gemisi olacak Edge 50 Ultra, DxOMark testlerinde 146 puan almayı başardı. Samsung'un amiral gemisi modeli olan Galaxy S24 Ultra'nın bu testte puanı 144, iPhone 15 ve 15 Plus ise 145 puan almıştı.

Edge 50 Ultra daha gelişmiş kameraya sahip

DxOMark testlerine baktığımızda Edge 50 Ultra'nın bir önceki nesil amiral gemisi olan Edge 40 Ultra'dan kamera anlamında çok daha gelişmiş olduğunu görüyoruz. Bu ilerlemeler özellikle gürültü azaltma, detay yakalama ve yakınlaştırma alanlarında gerçekleştirilmiş durumda. Bir önceki modelin test puanı 136 idi.

Öte yandan bu modelin düşük ışık performansı düşük olurken, otomatik odaklanma ve yakın çekimdeki başarısı onu üst sıralara taşıyor. Her ne kadar Samsung ve Apple amiral gemilerine karşı üstünlük sağlamış olsa da Motorola Edge 50 Ultra'nın kamerası, benchmark testinde 18. sırayı alıyor.

Edge 50 Ultra'nın kamera konfigürasyonu 50MP ana sensör, makro özellikli 50MP ultra geniş açı kamerası, 3x optik yakınlaştırma sunan 64MP telefoto lens ve lazer otofokus sensöründen oluşuyor.