Motorola Edge Modelini Gösteren Bir Fotoğraf Ortaya Çıktı

Son senelerde dev rakiplerine kıyasla yeni cihaz tanıtımlarında bir miktar geride kalmayı tercih eden Motorola’nın yeni amiral gemisi Motorola Edge’i gösterdiği söylenen bir fotoğraf ortaya çıktı. Tanıtım tarihi 22 Nisan 2020 olarak açıklanmış durumda olan akıllı cihaz, teknoloji severler tarafından merakla bekleniyor.

Motorola’nın yeni akıllı telefonuyla ilgili söylentiler bir süredir devam ederken şirket bu söylentilerden aylar sonra nihayet Motorola Edge+ modelini açıkladı. Bununla beraber Snapdragon 765G ile donatılmış bir Motorala Edge modeli de gelecek. Beklenen cihaza ait olduğu söylenen bazı görseller bugün Twitter’da paylaşıldı.

Edge modeli olduğu iddia edilen görsele göre cihazın arka kısmının tamamen cam olduğu ve parlak kırmızı renge sahip olduğu da görülüyor. Ayrıca şirketin tanıtacağı yeni cihazlarla beraber artık klasik haline gelmiş Moto Mods desteğine dayanan bir tasarım dilinden de artık ayrılacağı söyleniyor.

Motorola Edge'in 64 MP'lik kamerası doğrulandı:

Görsele göre Motorola Edge modeli, dikey olarak hizalanmış üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek. Siyah renkli kamera şeridinin hemen yan kısmında 64 MP, 16 MP ve 8 MP yazıları bulunuyor. Bunların yanında kamera şeridinin en altında otomatik odaklama için kullanılacak bir dördüncü kısım da dikkat çekiyor.

Yeni akıllı cihaza dair bir diğer dikkat çeken nokta ise arkada yer alan küçük boyuttaki Motorola logosu. Logonun küçüklüğünden ötürü cihazda kullanılacak olan parmak izi tarayıcısının ön kısımda yer alacağı tahminleri yapılıyor. Telefondaki ses ve güç düğmelerinin de sağ kısımda yer aldığını burada belirtelim.

Motorola Edge'in sahip olacağı söylenen özellikler:

Ekran: 6,67 inç AMOLED FHD+ 90 Hz ekran

6,67 inç AMOLED FHD+ 90 Hz ekran İşlemci: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G RAM: 6 GB

6 GB Depolama alanı: 128 GB

128 GB Arka kamera: 64 MP + 16 MP + 8 MP üçlü kamera

64 MP + 16 MP + 8 MP üçlü kamera Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh İşletim sistemi: Android 10

Cihazla ilgili gelen bilgiler her geçen gün yenilenirken tüm gözler Motorola’nın çok yakında yapacağı lansmana çevrilmiş durumda. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını yüzünden internet üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik firmanın açıkladığına göre 22 Nisan tarihinde, Türkiye saatiyle 19.00’da yapılacak. O güne kadar gelecek tüm yeni haberleri sizlere buradan aktarmaya devam edeceğiz.